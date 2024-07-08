El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Nuevo Frente Popular responde a los problemas que tienen hoy los franceses: Melanie Vogel

Melanie Vogel, senadora del partido Europa Ecología Los Verdes, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el triunfo de la izquierda en la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia.

Según detalló, “para mí, el Nuevo Frente Popular logró construirse entorno a unos objetivos muy claros. Responder a los problemas que tienen hoy los franceses, el poder adquisitivo, la calidad del medio ambiente, el servicio público. Además, se logró aglomerar una cantidad de agrupaciones, asociaciones, sindicatos que hicieron posible esta realidad”.

De igual manera, destacó que la victoria también se da por el riesgo de que llegara la extrema derecha al poder.

En cuanto a los retos que enfrentará la izquierda debido a que no tienen las mayorías, Vogel explicó que “Francia entra en una tierra desconocida, algo que para otros países puede ser banal, para Francia no lo es y tendrán que ser innovadores”.

“Se está promoviendo que se deje a este movimiento de la izquierda gobernar por un año, porque no se pueden hacer nuevas elecciones en Francia constitucionalmente, que se apliquen las reformas que haya lugar y que dentro de un año se vuelva a convocar elecciones para así volver a convocar el Congreso y que se pueda definir cómo será el nuevo gobierno”, detalló.

Escuche la entrevista completa a continuación: