¿Cómo se deben lavar los pantalones en la lavadora? 3 trucos para que duren más

Con la invención de las lavadoras cambió la forma en que las personas realizan el lavado de su ropa. Esta tarea doméstica resultaba un poco desgastante para el individuo que ejecutaba la acción debido al esfuerzo físico que representaba, además de ser una actividad que tomaba bastante tiempo, incluyendo horas y días, dependiendo de la cantidad de prendas que debían ser limpiadas.

La primera lavadora se fabricó en el año 1850, sin embargo, no fue hasta 1937 que Bendix Home Appliances presentó un aparato electromecánico con características de los equipos modernos. No obstante, esta máquina no fue bien recibida, del todo, puesto que carecía de suspensión de tambor y era muy costosa.

En 1952 General Electric lanzó su primera secadora centrifugadora y desde ese entonces la industria de este electrodoméstico ha presentado avances hasta llegar a los equipos que conocemos hoy en día.

¿Cómo lavar la ropa, con ayuda de esta máquina, sin que las prendas se dañen?

Los pantalones son una prenda de vestir de uso diario tanto para hombres como para mujeres. En la actualidad se han convertido en una prenda infaltable en el armario de grandes y pequeños. Esta al igual que otras prendas requieren de un especial cuidado al momento de ser lavadas en una lavadora ya que dependiendo de la tela puede sufrir algunos daños.

La marca estadounidense de detergente Tide, que ostenta el título de la más vendida en el mundo, con aproximadamente el 14,3 % del mercado global, ofrece una serie de recomendaciones a tener en cuenta al momento de lavar la ropa en este electrodoméstico.

Aunque son varios los factores a tener en cuenta en el lavado de las prendas, en este caso específicamente de los pantalones se puede decir que hay tres elementos que son infaltables.

Para empezar se debe hacer una separación por colores, esto quiere decir, no mezclar los pantalones de tonos oscuros con los claros, ya que es posible que al momento del lavado pueda desprenderse el tinte y manchar algunas piezas. Es importante también tener en cuenta el tipo de tela, no es lo mismo lavar un pantalón tipo jean que uno de lino. Se debe separar por peso y fragilidad, además esto influye al momento de ajustar en la máquina el programa de lavado.

Un segundo factor determinante para el correcto lavado de sus pantalones es usar la cantidad correcta de detergente, que sea de calidad y esté diseñado para cada tipo de tela. El no usar la dosificación correcta puede ocasionar manchas después del lavado e incluso la pérdida de alguna de ellas. Por lo general, cada jabón especifica la cantidad que se debe agregar teniendo en cuenta los factores ya mencionados.

Aunque en tercer lugar, se podría decir que este es el factor más importante, ¿cómo está realizando el proceso de lavado en la lavadora?

Para este punto se debe tener en cuenta según Tide lo siguiente: