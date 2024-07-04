Al Oído: PGN suspende millonaria licitación de MinTIC; Lizcano responde y blinda proceso

Al Oído: Licitación de MinTIC fue suspendida por forma y para mayores garantías a Lizcano

Hace exactamente un mes en Al Oído encendíamos las alarmas por el proceso de selección que se venía desarrollando en el Ministerio de las TIC para ejecutar el proyecto ‘Escuelas Potencia Digital’.

Según la licitación, el objetivo de este proyecto es “realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet satelital a zonas rurales”. Y tiene un valor consolidado de 407.844.164.268 pesos.

En su momento resaltábamos la importancia de este proceso por los altos beneficios y contenidos que implica su implementación adicional al alto nivel de inversión presupuestaria. Sin embargo, nos había llamado atención que la licitación había tenido un cronograma un tanto apresurado.

Alertamos de:

La presentación de ofertas fue el 31 de mayo de 2024, cuando se recibieron adendas que cambian la manera de integrar uniones temporales en participación conjunta desde el día 23 del mismo mes. Es decir, solo se dan siete días para que las empresas gestionen o acuerden una unión temporal.

Se presentan ofertas el día 31 de mayo con una cantidad de datos e información legal, técnica y administrativa importante. Se pretende tener una propuesta completa a siete días del último cambio en adendas y un informe de evaluación de ofertas por parte de MinTIC el día 14 de junio. Una tarea de alta complejidad por el riesgo que implica el cometer errores en la evaluación y selección de proveedores capaces y con experiencia, más aún si no tienen tiempo coherente para integrar una propuesta completa.

De acuerdo con documento de la Procuraduría conocido por El Tiempo, se advierte que la ley es clara en que el pliego (licitatorio) solo puede ser objeto de modificaciones en los casos previstos por el Estatuto General de la Contratación Pública y en el momento que legalmente se ha previsto para ello.

En un aparte es clara, "esta Procuraduría Delegada exhorta a la entidad a suspender los trámites del proceso de selección y a analizar en detalle los escenarios en los cuales la entidad tendría la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura de la licitación, toda vez que de los planteamientos suministrados por este ente de control se desprenden escenarios de posible nulidad del negocio jurídico a celebrar".

En un aparte es clara, “esta Procuraduría Delegada exhorta a la entidad a suspender los trámites del proceso de selección y a analizar en detalle los escenarios en los cuales la entidad tendría la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura de la licitación, toda vez que de los planteamientos suministrados por este ente de control se desprenden escenarios de posible nulidad del negocio jurídico a celebrar”.

Por último, la Procuraduría encuentra contradictorio apartes del proceso y agrega: “resulta contradictorio con lo establecido en el anexo técnico del pliego de condiciones y con las múltiples respuestas previas publicadas por la entidad a las observaciones presentadas por los interesados, tanto de manera oportuna como extemporánea, en el sentido de que el requisito estricto del pliego era un limitante de las alternativas de mercado en cuanto a los fabricantes de APs que pudieran dar cumplimiento”.

Frente a esto, el pasado 17 de junio pudimos conversar en una mesa amplia con el ministro Mauricio Lizcanosu viceministro y abogados al frente de esta licitación. Pudimos conocer que este proyecto se habría logrado licitar a la mitad del proyecto polémico del que aún no aparece el dinero Centros Poblados con el doble de velocidad

Además, nos confirmaron que no hubo modificación del Pliego de Condiciones de la licitación.

Sin embargo, tras analizar una adenda, la Procuraduría señaló tal como alertamos en su momento que: “De la lectura de dicha respuesta, el Ministerio Público encuentra que con la aclaración presentada se genera un cambio significativo en los requisitos mínimos de los equipos solicitados para la prestación del servicio de Internet en las entidades educativas, generando así, posiblemente, una nueva interpretación del pliego en su conjunto, y una presunta modificación de este”.

El ministro Lizcano fue claro en el señalamiento del no cambio de requisitos mínimos, incluso aparte al equipo técnico que le acompaña, supimos que buscará que incluso exista la lupa en conceptos de la Universidad Nacional y la Asociación de Ingenieros por lo que, en aras de buscar un proceso garantista, suspenderá la licitación por unos días para generar un diálogo de mesas técnicas con la Procuraduría.

Incluso, Al Oído conoció la carta enviada por el ministro a la procuradora Margarita Cabello en el que aun cuando el Ministerio entiende que pudo dar claridad a que el proceso se ha desarrollado con transparencia, respetando en un todo el ordenamiento positivo.

Hay un punto clave “incluyendo la norma que prohíbe modificar el pliego de condiciones cuando falten menos de tres días para la presentación de ofertas, y con la finalidad constitucional de garantizar a la comunidad la prestación de un servicio público esencial como internet, pero entendiendo la especificidad y complejidad de las especificaciones técnicas que son objeto de comentario por parte del Dr Melgosa, nos permitimos manifestarle que acogemos la recomendación de la Procuraduría y procederemos a suspender el proceso de selección para garantizar el principio de legalidad, los principios de la contratación pública y tomar la mejor decisión para el país. Para estos efectos solicitamos su apoyo para la realización de unas mesas de trabajo en el menos tiempo posible con el señor delegado y los funcionarios o asesores de la Procuraduría que considere necesario, con el objeto de explicar los diferentes aspectos técnicos del proceso.”

Así las cosas, pueden ser temas de forma en los que exista la confusión no de fondo.

Para cerrar, puedo decir que me encontré un equipo y un ministro comprometido y con ejecución de un Ministerio serio. Ojalá las aclaraciones queden dadas para que este proceso que cambiará tantas vidas quede claro.