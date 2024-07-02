Ángela Buitrago, MinJusticia designada: “hay que poner límite a principios de oportunidad”

Ángela María Buitrago, nueva ministra de Justicia designada, habló en los micrófonos de La W acerca de los nuevos retos que enfrentará al frente de esta cartera y la reforma que se ha estado alistando desde hace un año bajo el mandato de Néstor Osuna.

Aunque Buitrago aún no ha sido posesionada formalmente en el cargo y, por ahora, se encuentra como ministra de Justicia designada, se encontró este 2 de julio con el saliente ministro Osuna en la comisión de expertos para la reforma a la Justicia.

Éste sería el penúltimo debate para consolidar las tres propuestas del proyecto que finalmente se encuentran listas: reforma del sistema penal acusatorio, proyecto de humanización de cárceles y proyecto de eliminación de violencia de género.

Reforma a la justicia

En manos de Ángela María Buitrago está la tarea de sacar adelante estos proyectos y continuar con la comisión de expertos, por lo que en diálogo con La W señaló que, por ser integrante de uno de los institutos que fueron invitados, ya ha formado parte de estos debates cruciales para la justicia del país.

“Conozco parte de las reformas y creo que la construcción en colectivo y democrática es mucho mejor para las normas y las leyes. La discusión con personas de todos los sectores, así como con expertos o personas de otras zonas geográficas también enriquece mucho el debate de la norma”, expresó.

En ese sentido, Buitrago indicó que esta comisión busca “democratizar la ley”, por lo que consideró “enriquecedor” el modelo.

Constituyente

Por otra parte, con respecto a la posibilidad de abrir el debate en torno a una constituyente de acuerdo con lo planteado por el presidente Gustavo Petro, la ministra designada expuso que la ley solamente contempla dos vías para la reforma a la Constitución.

Por eso, agregó que prefiere “esperar a conocer cuál es el proyecto”, subrayando que “la reforma constitucional está prevista en la Constitución y tiene solo dos maneras para ser reformada”.

“No he hablado con el presidente”

Adicionalmente, Buitrago reveló que todavía no se ha reunido con el presidente Gustavo Petro tras su designación: “No he hablado con el presidente, así que espero poder sentarme con él”.

También reveló que, si bien el cargo le fue ofrecido por el mandatario, este no fue quien la llamó directamente para informárselo: “mandó a una tercera persona para que me llamara”.

Principio de oportunidad

Ángela María Buitrago también habló acerca de algunas propuestas que se discuten actualmente en el proyecto de reforma a la justicia, como lo es el principio de oportunidad.

Frente a este punto, la ministra designada expresó que es necesario “poner límites a los principios de oportunidad”, pues “también tienen que ser efectivos”.

Crisis del sistema penitenciario

Finalmente, Buitrago habló sobre la crisis del sistema penitenciario y la seguridad de los jueces que administran justicia: “Yo viví en la época donde no solamente ‘chuzaban’ a los magistrados, sino también perseguían a las personas que proferían decisiones”.