No implica un riesgo alto para el país en este momento: UNGRD por paso de huracán Beryl

Recientemente, se confirmó que el huracán Beryl creció a la categoría 4 y está cerca de pasar por Colombia.

El Ideam en Colombia explicó que “para La Guajira persiste la alerta de ‘Aviso’, al igual que en la zona norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, especialmente en los Cayos del Norte por condiciones de tormenta tropical para los próximos días”.

Así mismo, también hay alerta de ‘Aviso’ en Magdalena, Atlántico y Bolívar, “particularmente por la influencia de las condiciones marítimas”.

Por otro lado, la entidad explicó que “se mantiene la alerta de ‘Vigilancia’ para los sectores suroccidental (Sucre, Córdoba, Antioquia y Chocó) y la zona centro y sur del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

En ese sentido, Carlos Carillo, director de la UNGRD, habló en La W sobre este tema.

“En este protocolo que tenemos hay distintos niveles que nos llevan a decir que hay lugares que tienen muchísimo menos riesgo que otros”, dijo.

Carrillo explicó que la alerta de ‘Aviso’ significa que “hay que estar más alerta porque puede haber una afectación por oleaje”.

Además, informó que “el huracán se encuentra entrando al mar Caribe, esperamos que pase cerca a La Guajira el martes 2 de julio en la tarde y que tome rumbo hacia Yucatán”.

En esa línea, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dijo que “acá aún no hemos llegado a la fase de preparación o refugio, estamos monitoreando el huracán permanentemente, va en dirección norte y podría estar llegado cerca de Providencia el jueves en la madrugada”.

Destacando que el huracán ” no es algo que implique un riesgo alto para el país en este momento ”.

En ese mismo sentido, el Ideam explicó que “en cuanto a Colombia, no se espera ingreso, ni impacto directo. A pesar de esto, su cercanía sí puede generar posibles afectaciones indirectas en condiciones marítimas, aumento de precipitaciones y ráfagas de viento en el norte del país esperadas para mañana martes”.

