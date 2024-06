Audios que salpican a la Gestora Social con la contratación en la alcaldía de M. Krasnov

Tunja

No paran los escándalos en la Alcaldía de Tunja; ahora la que está en el ‘ojo del huracán’ es la Gestora Social de la capital boyacense Sara Catalina Pedraza, quien presuntamente aparece en unos audios hablando acerca de unas cuotas burocráticas que se les habría entregado a varios concejales de la ciudad.

El abogado Yesid Figueroa había denunciado el pasado 20 de junio en Caracol Radio que desde la Administración Municipal se estarían entregando estas cuotas, señalando a 3 de los 17 concejales que tendrían algunos familiares, amigos o conocidos ubicados en algunas entidades de la Alcaldía.

De acuerdo con Figueroa el presidente del Concejo Municipal, Camilo Hernán Hoyos, tendría cinco cuotas.

“Laura Tatiana Buitrago, que está en Fomento y Desarrollo a Jennifer Bernal, que está en Educación a Juliet Jimena Gómez, que está en Fomento y Desarrollo a Yeison Andrés García, que está en Infraestructura. Juan Carlos Palacios, que es abogado de la Secretaría de Gobierno”, aseguró.

Yesid Figueroa también mencionó algunos contratos de prestación de servicios que le han asignado a la concejal del Pacto Histórico, Laura Silva.

“Le han entregado bastantes cuotas burocráticas, entre ellas a Ángela María Ocampo Gómez que está en la Secretaría de Cultura, Adriana Yolima López Velasco, que está también en la Secretaría de Cultura, Carlos Andrés Granados en la Secretaría de Gobierno, Luis Anderson Rendón Pava, que está en la Secretaría de la Mujer, y de Marcela Montaña en otra dependencia”.

Aseguró que, “a Simón Parra también le entregaron contratos en Cultura y en Educación a través de Wilmer Yesid Farfán Tocarruncho, John Jairo Páez”, entre otros.

Ahora los ojos están puestos en la Gestora Social, Sara Catalina Pedraza, a quien se escucha dando instrucciones para que desde la Secretaría de Gobierno les creen los CDP a una lista de personas que habrían enviado los concejales para que fueran contratados por la Alcaldía.

“Mira Miguel, ahí va la de varios concejales, ya esa lista se mandó a Gobierno para que les empiecen a hacer el CDP, para que tu le digas a Andrés Duarte, a Pedro, a todos esos que ya les estamos mandando su gente”, se escucha presuntamente decir a Pedraza, quien además señala que “te acuerdas que hay 13 CDP en Gobierno, que es el de Carlos, ese está bien, ósea ese es para hacerlo; el de Carlos, el de Giraldo y el de otra abogada. Mikhail ya había confirmado el de la abogada, el del asesor, que fue el que él dijo ayer que se va a ganar como $9′000.000, igual están a tres meses, y el otro que es el de Carlitos que es el asistencial, que pues a mi me parece bueno. Entonces los tres CDP, Mikhail prácticamente ya dijo que si, excepto recordarle el de Carlitos. Están por tres meses, entonces para que los lleven a contratación porque qué hacemos con eso ahí guardado y la abogada ya está trabajando”.

La respuesta de los concejales

Ante las delicadas denuncias hechas por Yesid Figueroa en Caracol Radio sobre las presuntas cuotas burocráticas que estaría entregando el alcalde de Tunja Mikhail Krasnov, los concejales respondieron.

El presidente de la Corporación, Camilo Hernán Hoyos, aseguró que no es verdad que ha recibido cuotas burocráticas por parte del mandatario de la capital boyacense y que está dispuesto a ir a las entidades de control correspondientes.

“No tengo cuotas en la Administración Municipal, no tengo temas burocráticos, jamás el señor alcalde de la ciudad de Tunja ha hecho esos ofrecimientos para personas cercanas, ni siquiera para personas conocidas como manifiesta esta persona, ni mucho menos a cambio de apoyo a la administración, de apoyo a Proyectos de Acuerdo que ni siquiera han sido radicados al Concejo de la ciudad de Tunja. Espero que se puedan conocer las pruebas que él manifiesta tener y que sean los entes de control los que se pronuncien, los que estudien estas denuncias que el doctor Yesid Figueroa realice y que seamos escuchados y tengamos la posibilidad de controvertir dichas pruebas”, indicó Hoyos Gómez.

Por su parte el concejal Simón Parra indicó que una de las personas que menciona Yesid Figueroa actualmente trabaja en el municipio de Ventaquemada, Boyacá y que tampoco ha recibido favores políticos del alcalde.

“Ni en la pasada alcaldía ni en esta he tenido que condicionarme y pedir ningún favor a cambio; tengo la tranquilidad de que mi familia es una familia política o politiquera, tampoco me preparé para ser un politiquero y tengo la tranquilidad que mi elección ha sido transparente y no ha sido por burocracia, ni ha sido para pedir favores políticos. Yo lo que puedo decir es que si hay algunas denuncias que las hagan y que las hagan ante los entes encargados para que hagan la investigación y estamos dispuestos a responder y como lo digo, no tengo ninguna necesidad de condicionar a nadie. De otro lado, una de las personas que menciona, que es John Páez, si trabajó conmigo en campaña, pero actualmente trabaja en Ventaquemada y es un amigo de toda la vida”, afirmó Parra Bohórquez.