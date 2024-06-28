ASODIPLO, preocupada por posible designación del general Ospina en consulado de Madrid
Ya dos sindicatos de la Cancillería se han pronunciado tras la publicación de la hoja de vida de Ospina en Presidencia.
La Asociación Diplomática y Consular de Colombia, otra agremiación del Ministerio de Relaciones Exteriores que reúne y representa a la mayoría de los diplomáticos de carrera, expresó su preocupación por la publicación de la hoja de vida y posible designación del general Luis Mauricio Ospina, para ejercer el cargo de cónsul general central de Colombia en Madrid, España.
“Además de no pertenecer a la Carrera Diplomática y consular, su puesta en consideración resulta llamativa al tratarse de una persona que tiene una investigación en curso en la Procuraduría General de la Nación”, dice el comunicado.
Aseguran que esta designación demuestra la verdadera importancia que le está dando el Gobierno a la carrera diplomática.
“Esto, sin duda, envía un mensaje sobre el valor que se da a la profesionalidad, el mérito y el respeto al trabajo y la experiencia que, año tras año, acumulan los funcionarios que pertenecen a la Carrera Diplomática y Consular, todos estos, pilares que ASODIPLO defiende para el bien del servicio diplomático colombiano”, agregan.
Finalmente, aseguran que seguirán defendiendo la carrera diplomática y están a “la espera que se valoren adecuadamente los principios de profesionalismo y mérito en todas las designaciones. Continuaremos vigilantes y comprometidos con la excelencia y la integridad del servicio exterior colombiano”.
