Al Oído: Frentes de seguridad son la respuesta a un Gobierno incapaz de mantener seguridad

Quiero empezar preguntando ¿por qué satanizar los frentes de seguridad? Toda una polémica la iniciativa del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, de instaurar un grupo de seguridad privada que apoye a la Policía en la lucha contra el crimen, el cual será vigilado por la Superintendencia de Vigilancia.

Al parecer, al ministro de Defensa, Iván Velásquez, le preocupó muchísimo la idea para contrarrestar la ola de inseguridad y pidió el desmonte inmediato diciendo que esto puede llevar a lo que fue el inicio del paramilitarismo, y así sin más ni menos, estigmatizan lo que es una idea exitosa no solo en Colombia sino en el mundo entero. Por eso, Al Oído vamos a hablar la verdad de estas iniciativas.

Los frentes de seguridad son el mejor apoyo que puede recibir la Policía para luchar contra el crimen, no es justicia a mano propia como suele confundirse, es ayudar a optimizar los tiempos de nuestra Fuerza Pública.

Hay que dejar de pensar desde la violencia y hay que empezar hacer solidarios. El ministro con esa vehemencia debería trabajar en una estrategia de seguridad que realmente funcione y no buscar obstaculizar la defensa de ciudadanos.

Píldora para la memoria para el ministro de Defensa. En Bogotá, por ejemplo, desde la Alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro existían frentes de seguridad en las distintas localidades, defender lo propio es legal sin violencia. Es que los que se deben sentir arrinconados son los bandidos no los ciudadanos.

En el caso de Sincelejo, es un cuerpo de seguridad privada que vigila la ciudad y está regulado por la Supervigilancia, es llevar los frentes ciudadanos a un ejercicio macro. Ahora, es importante recordar que este grupo solo podrá ejercer funciones de vigilancia, pero no podrán requisar ni ejercer funciones de la Policía. Eso es muy común en Bogotá, en muchos barrios vecinos crean un fondo y una mensualidad para pagar celaduría privada al barrio y motorizada.

Así las cosas, el alcalde de Sincelejo está actuando dentro de la norma, colocando allí un servicio de vigilancia privada y legalmente constituido para que presten seguridad. El ministro quiere desmonte de seguridad, pero no nos cuenta a qué nos está llevando el empoderamiento del ELN y las disidencias, ese si es el regreso a los peores años del horror.

