Debate Catherine Juvinao y Clara López: ¿hubo pupitrazo para aprobar reforma pensional?

Las congresistas de la República Catherine Juvinao y Clara López debatieron en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la polémica aprobación de la reforma pensional en la Cámara de Representantes.

Según Juvinao, representante del partido Alianza Verde, no hubo suficiente debate del proyecto en la Cámara y tampoco publicidad para conocer al detalle la reforma.

“No hubo debate y la Cámara decidió aprobar el texto. No hubo publicidad, pero me temo que una reforma que era necesaria haya sido viciada por un afán injustificado”, sostuvo.

De esta manera, la representante Juvinao espera que la Corte Constitucional tumbe la aprobación del proyecto al estar viciado por los afanes del Gobierno Nacional.

“Cuando a uno lo llevan a una votación en donde no tiene claridad lo que está votando (por falta de tiempo para leer el proyecto), hay un vicio de trámite clarísimo, por lo que la Corte ha tumbado otros proyectos en otras ocasiones”, mencionó.

“Creo que, en caso de que la Corte considere que no hubo debate suficiente, son vicios insalvables”, añadió.

Ante el argumento de la bancada de Gobierno de que se estaba dilatando el trámite de la reforma en la Cámara de Representantes, Juvinao aseguró que esa tesis lo que hace es reconocer que, “como se quedaron cortos de tiempo, tuvieron que pupitrear la reforma pensional”.

¿Qué dicen desde el Pacto Histórico?

Clara López, senadora de la República, respondió a Catherine Juvinao afirmando que sí hubo publicidad de la reforma, pero indicó que se aplicó una estrategia de dilación del proyecto.

“Las reglas están hechas para un debate ordenado. El escaso espacio de tiempo que se permitió en la Cámara para el debate, no porque no lo hubiesen tenido, sino porque insistieron en una audiencia pública”, dijo.

“Una cosa es decir que no hubo suficiente publicidad y debate, cuando lo que se trató de hacer fue dilatar para que la reforma se hundiera por tiempos”, agregó.

De otro lado, aclaró que no se trató de una improvisación de la Cámara para aprobar la reforma pensional porque hubo “dilación del debate para hundir la reforma”.

Finalmente, pidió que se deje trabajar a la Corte para que tome una determinación, aunque sostuvo que tiene confianza de que tomarán una decisión en la que “la democracia saldrá adelante”.