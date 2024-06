Autoridades buscan impedir que la enfermedad de la papa llegue a Antioquia

Antioquia

Por la amenaza que representa la llegada y dispersión de la enfermedad Punta Morada de la Papa a Antioquia, la gobernación departamental anunció que se está trabajando junto con el gobierno nacional, la Corporación Colombiana De Investigación Agropecuaria, AGROSAVIA, y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para prevenir esta plaga que ataca los cultivos de este tubérculo generando pérdidas en la producción para el agricultor desde el 10 hasta el 100% de la cosecha.

Agregan que dicha enfermedad se presenta en 28 municipios del departamento de Nariño, y es producido por la presencia del insecto conocido como Paratrioza, reportado por el ICA desde el 2021.

La profesional especializada del ICA, María Fernanda Díaz, brindó recomendaciones sobre como impedir la llegada de esta enfermedad a las papas del departamento.

“Tener mucho cuidado con la semilla que utilizamos. En el caso de la semilla de papa pues no utilizar semilla que no conozcamos su origen, no utilizar semilla que viene para consumo como pues para sembrarla porque no sabemos si tiene la presencia de la enfermedad. Hay que implementar acciones de prevención desde el monitoreo temprano desde la emergencia del cultivo. Si nosotros identificamos de forma temprana la presencia del insecto vector podemos implementar las acciones de manejo que van a llevar a que no tengamos síntomas o afectaciones en nuestros sistemas productivos”.

Reportaron que algunos síntomas que se presentan por esta enfermedad son: achaparramiento de la planta, formación de tubérculos aéreos, hojas superiores de coloración morada, tallos que crecen demasiado y color marrón en los tubérculos. Agregan que la enfermedad se ha presentado en cultivos de tomate de árbol y uchuva.

La secretaria de agricultura de Antioquia, Rosa María Acevedo, señaló la importancia de este tubérculo para el departamento y la necesidad de prevenir una plaga que lo afecte.

“Nosotros en Antioquia tenemos más de 10.000 hectáreas sembradas de papa y tenemos aproximadamente una producción de 19 toneladas por hectárea. Entonces de ahí la importancia de este llamado porque nos corresponde acompañar a nuestros productores para informarles sobre los riesgos que existen y que ellos tomen las medidas de prevención necesarias”.

Finalmente, aseguraron que si se avista algún síntoma de dicha enfermedad debe reportarse a las secretarías de Agricultura Municipales o entidades agroambientales de los municipios, para contribuir a cuidar a este tubérculo, parte de la canasta básica de las familias antioqueñas.