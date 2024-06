Hallaron muerto a un hombre en su casa y a la madre con un cuadro de desnutrición

Medellín

En la comuna 13 de San Javier, Occidente de Medellín, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre dentro de su casa y en alto estado de descomposición. Inicialmente, sin signos de violencia, según el reporte de la policía sobre el caso.

La familia de la víctima de 41 años fue quien alertó a las autoridades sobre la desaparición de este hombre. Inicialmente, se conoció que desde el lugar del trabajo del fallecido llamaron a un hermano para informar que desde hacía varios días no iba a trabajar. Ante esa información, se dirigió al inmueble donde vivía la víctima con su madre, una adulta mayor. Al tocar la puerta no hubo respuesta, pero siente un olor nauseabundo que sale de la vivienda, de inmediato alertó a la policía que llegó al sitio en el barrio 20 de julio. Como tampoco pudieron acceder al inmueble, solicitaron apoyo de los bomberos, quienes tumbaron la puerta, ingresaron y encontraron al hombre muerto en el baño. Al revisar la escena, evidenciaron que el fallecido no tenía signos visibles de violencia, pero si en alto estado de descomposición. Su muerte quedó por establecer.

Lea también:

Capturado ‘angeólogo’ que habría abusado con engaños de cuatro mujeres en Medellín

En Sonsón capturaron a dos presuntos abusadores sexuales

En el lugar, las autoridades hallaron a una mujer adulta mayor de 86 años, viva y sentada en una silla inmóvil, pero con un cuadro de desnutrición, por lo que fue atendida.

La policía inició la investigación de este caso para determinar qué ocurrió en el inmueble y qué le costó la vida al hombre de 41 años, desde cuándo falleció y la situación de la progenitora.