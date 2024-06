Wilmar Roldán sobre su retiro: “Yo quisiera morirme dentro de una cancha”

Wilmar Roldán, el árbitro antioqueño que dirigirá la primera final del fútbol colombiano este sábado entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, dialogó con El VBar Caracol, donde se refirió a este primer encuentro y a otros detalles de su carrera deportiva. Roldán también aclaró algunas situaciones y acusaciones que se han hecho en su contra.

¿Cómo se prepara para la final?

“Se prepara con mucha responsabilidad. Para estar en una gran final se tiene que llegar con mucho mérito y entender que todos los ojos van a estar en esos 180 minutos, no podemos descuidar ningún detalle”.

¿Cómo está el VAR en Colombia y Sudamérica?

“Para nadie es un secreto que el VAR hoy todavía está en periodo de ajuste, porque se tiene que tener todos los certificados, horas de vuelo, de práctica. Todavía estamos ajustando muchos detalles. Me parece que el trabajo que se está haciendo desde la Comisión Técnica de la Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza del profesor Imer Machado, en el arbitraje colombiano se ha venido mejorando considerablemente”.

¿Estamos tan mal con el arbitraje?

“Para nada, son escándalos que se dan en todo lado, en Inglaterra, Italia o España. En todo lado hay errores, situaciones y nosotros no vamos a estar ajenos a ellos, pero si miramos este último tramo en las finales, el arbitraje colombiano rindió efectivamente, los muchachos hicieron un buen trabajo, incluyéndome yo también en los partidos que estuve. No tuvimos ningún inconveniente, los dos equipos que van a jugar la final clasificaron en franca lid, sin ningún inconveniente. Esos escándalos y amarillismo son muchas veces que se le dan a unas situaciones, pero me parece que se ha trabajado bien”.

¿Es bueno tener VAR?

“A mí me tocó adaptarme a la implementación del VAR, me tocó entrar a una cancha varias veces sin esta herramienta, pero uno también cree que es conveniente para subsanar el error que nosotros podamos cometer en algún partido”.

Su actitud ante los jugadores

“Nosotros somos domadores de leones, tenemos que entrar a la cancha como eso, si nosotros entramos a reírnos o a payasear, yo no soy ningún payaso, yo soy un árbitro serio”.

¿Los jugadores pueden decir lo mismo de usted?

“Yo trato de tener buena relación con todo el mundo, pero cuando entro a la cancha puede estar jugando mi mamá, Luz Amparo Roldán, y si mete una patada la echo, no tengo ningún inconveniente. Hay jugadores muy buenos muchachos, que le hablan correctamente a uno, hay otros que se les suben más la voz. Nosotros somos administradores de pasiones y no podemos estar creyendo que podemos solucionar todo con una sonrisa o una cara de lástima, uno tiene que ser serio, por eso me preparo como nunca, para poder brindarle un buen servicio a un partido de fútbol... Los últimos años, los últimos 15 premios que votan los jugadores en Colombia, me los he ganado yo, me parece que ellos reconocen en mí, que soy una persona que me preparo y que brindo una calidad, que eso es muy beneficioso para mí”.

¿No siente que usted regaña a los jugadores?

“No es tanto regañar, sino llamarles la atención. Hay jugadores que uno les tiene que hablar fuerte para que entiendan que con una prevención se puede evitar una amarilla, una falta innecesaria, hay jugadores que yo les digo no sujetes en el área, te vas a tirar el trabajo del equipo con un penalti. Hay jugadores que uno les habla de buena forma y le contestan a uno con tres piedras en la mano. Al final del partido todos nos damos la mano, todo queda ahí, yo tengo buena relación con los muchachos”.

¿Ve un gran sucesor suyo?

“Colocarle esa mochila pesada a un árbitro de los nuevos, no creo que sea conveniente, yo creo que hay muchachos que vienen haciendo el trabajo bien. Ospina (Jhon Alexander), que se viene preparando ahora para la Copa América, está preseleccionado para el próximo Mundial; Carlos Ortega, el equipo de Bolívar, viene pisando muy bien. En esos dos muchachos hay una buena apuesta y creo que vamos a tener muy buenos árbitros para que sigan llevando la bandera del arbitraje nacional”.

¿No le hace caso al VAR?

“Es muy buena la pregunta tuya y es bueno desmitificar muchas situaciones, he escuchado mucho que yo no le hago caso al VAR, que si el VAR me llama yo digo que no, eso es totalmente falso. Hay un protocolo que se tiene que seguir y si a mí me hace un árbitro VAR una invitación, yo obligatoriamente tengo que ir al RRA. Sáquense esa idea de la cabeza de que cuando yo estoy pitando un partido no quiero ir al VAR, eso es totalmente falso, voy cuando me equivoco. Gracias a Dios me preparo muy bien, como un profesional integral, para minimizar esa brecha del error, voy poco al VAR, porque cometo pocos errores”.

¿No lo llaman del VAR porque los árbitros le tienen miedo?

“Eso es otra cosa que podemos desmitificar ahora. Nosotros somos un equipo de trabajo, obviamente el árbitro es el líder del equipo. El partido pasado, que era un partido importante, Millonarios-Junior, estábamos haciendo la planificación que dura alrededor de una hora, a veces hasta hora y media, yo decía ‘sería muy bueno tener los periodistas acá para que escuchen lo que uno está diciendo’. Siempre lo he dicho, si yo tengo que ir cinco veces al VAR, lo voy a hacer”.

¿Qué opina del periodismo?

“Son un poco desmesurados en los comentarios en contra del arbitraje. Yo veo el trabajo que hace Imer y sé que hacen un esfuerzo para que todos aprendamos y llevamos el conocimiento a cada partido. Uno de los problemas que yo veo de la prensa es que tienen un conocimiento muy parcial de las reglas del juego y sus interpretaciones, ahí es donde se tiene que ir corrigiendo, tener un conocimiento sobre las reglas del juego para poder impartir un criterio de una situación. A veces escucho situaciones que no están ni escritas en las reglas de juego y se desinforma mucho a la opinión pública”.

¿Cuándo viajan a la Copa América?

“Nosotros ya viajamos ahorita el martes, Dios mediante, para Dallas, es una concentración previa al inicio de esta Copa América”.

¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo?

“Cristiano es un profesional, da gusto estar en una cancha con un profesional tan íntegro como él, obviamente siempre quiere ganar, ustedes lo vieron, hace tres días perdió una final en la Copa del Rey, y lloró como un niño, eso hay que mostrárselo a los pelados para que vean un tipo que ha ganado todo y que tiene asegurada económicamente su vida para 50 generaciones y quiere ganar una Copa del Rey en Arabia. Creyó que estaba habilitado en una situación, allá en Arabia se tiene el sistema automático de fuera de juego y eso es un milímetro que esté adelantado y de una le dicen a uno del VAR y toca anular el gol. Él decía que no estaba adelantado, y yo le decía que no podemos hacer nada contra el sistema automático, de pronto no entendió mucho en el momento, porque quiere ganar, es un tipo insaciable”.

¿Quiere dirigir el arbitraje en Colombia a futuro?

“Yo quiero aportar de forma positiva al arbitraje nacional e internacional, donde Dios me ponga y los dirigentes me pongan, Dios sabe que me he preparado muy bien para poder aportar. Tengo las condiciones y lo más importante, la experiencia”.

¿La mejor final que ha pitado en Colombia?

“Me quedo con una final muy linda que pité, Junior-Equidad, en el 2010, uno de los partidos más difíciles que me ha tocado dirigir en la Liga colombiana, me exigió demasiado y el ambiente que se vive en el Metropolitano es un ambiente de Mundial”.

¿Una final donde diga que se equivocó?

“La que todos sabemos, Chicó-América, que desafortunadamente un error de sentido común que desafortunadamente terminó en un error mío”.

¿Qué significaría dirigir a Falcao si llega a Colombia?

“A Falcao me tocó dirigirlo cuando jugaba el Pony Fútbol, que jugaba con Compensar ahí en La Marte, me tocó dirigirlo, después cuando jugaba en River, es un crack. Tener a Falcao en la Liga colombiana es como el efecto Rodallega, el efecto Carlitos Bacca, Adriancho (Ramos), esa clase de jugadores para nuestro Liga sería algo fabuloso, lleva gente, mueve el torniquete y obviamente es un ejemplo positivo para los jóvenes. Son tipos que triunfaron, tener a Falcao en el fútbol colombiano, ojalá Dios quiera se pueda dar eso y ojalá lo valoremos que es lo más importante”.

¿Por qué pita con pito dorado?

“Ese es el pito de oro que me dieron por mis 100 partidos de Copa Libertadores, un regalo muy especial”.

¿Cuándo dejaría de dirigir?

“Yo quisiera morirme dentro de una cancha, yo amo lo que hago, yo soy un enamorado del arbitraje, amo el fútbol también. Todos sabemos que el paso de los años llega y en algún momento dejaremos de sentir esa adrenalina que solamente se siente en un campo de juego”.