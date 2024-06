Más de 6 meses llevan cerca de 40 exempleados de la ERUDM sin recibir sus sueldos

Manizales

En una reciente socialización de obras de alcantarillado, los directivos de la Empresa de Renovación Urbana de La Dorada y el Magdalena Centro (ERUDM), atendieron también las inquietudes de los extrabajadores de la entidad, quienes se reunieron para llegar a acuerdos que permitan determinar la fecha de pagos de sueldos pendientes, no obstante, según una de las afectadas, no tuvieron mayor participación, ya que el gerente no les permitía hacerlo, de todos modos, lograron expresar su inconformismo y pidieron claridad sobre la situación, puesto que les prometieron saldar las deudas a finales de abril y mayo y aún no ha sucedido.

Yesenia Campos Murcia, exempleada de dicho ente descentralizado, puntualiza que, junto a sus excompañeros, han interpuesto derechos de petición, pero no han obtenido respuestas favorables. “La excusa es que la administración pasada dejó vacíos y uno entiende, pero ellos ya tomaron la rienda del asunto, por lo tanto, deben gestionar el pago de nosotros. Hicimos un Derecho de Petición en marzo, nos dieron solución, después de esos días de la respuesta, el gerente nos indicó que en abril nos iban a pagar y nunca se hizo”.

En medio de la socialización, según cuenta Campos, se hablaron temas de obras públicas y por ello, sus compañeros reclamaron al gerente de la entidad por qué sí hay recursos para contratar nuevas personas y para el avance de esas intervenciones que se ejecutan en el municipio y no para saldar mencionados pagos; de esta manera, los exempleados, tomarán medidas legales que permitan ejecutar prontamente sus pagos.

Respuesta oficial de la ERUDM

El gerente Pedro Zárate afirma que este mes empezarán a pagar, ya que están tramitando una cuenta ante la Alcaldía de La Dorada; inicialmente, será a la mano de obra no calificada. Así mismo, están revisando la documentación pertinente para efectuar los pagos de los servicios profesionales.

“De modo que estamos a la espera de que ingresen esos recursos para pagarles. Nosotros iniciamos obras, con los avances que hayan, nos pagan y eso hacemos, de acuerdo a dichos avances, (ya pasamos dos cuentas), cobramos y cuando tengamos esos recursos procederemos a pagar”, puntualiza Zárate.

El Gerente finaliza aclarando que en el sector público deben cumplir los parámetros legales para cobrar y, por consiguiente, pagar a estas personas, por lo que el proceso es distinto a la modalidad del sector privado.

