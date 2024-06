Flor Sosa inspira a miles de mujeres con consejos para ser emprendedoras exitosas

Cartagena

Florencia “Flor” Sosa, una influencer y empresaria multifacética, conocida en Instagram como @florsosadd, continúa marcando la diferencia en el mundo de los negocios. Con una trayectoria que combina la dirección y fundación de emprendimientos y la creación de contenidos sobre moda y estilo de vida, se ha convertido en una figura de referencia para miles de mujeres que buscan inspiración para emprender y dejar su huella en el mercado latino.

Flor Sosa no solo es una joven empresaria exitosa, sino también una defensora del liderazgo con visión de género y una apasionada por impulsar a otros a “nunca dejar de hacer”. En esta ocasión, nos comparte valiosos consejos para aquellas mujeres que desean iniciar su propio negocio o darle el giro a uno actual, pero no saben por dónde empezar.

Aunque ella experimentó en su momento las miradas de duda y prejuicios cuando tomó el mando de su grupo de empresas a la corta edad de 25 años, hay ciertas “estrategias” que le funcionaron para formarse un lugar destacado en los negocios.

“El primer paso para emprender es descubrir aquello que realmente te apasiona. La autenticidad es clave en cualquier emprendimiento. Si trabajas en algo que te apasiona, la dedicación y el esfuerzo se vuelven naturales. Además, las personas conectan más fácilmente con alguien que muestra autenticidad y pasión en lo que hace”, comparte Flor.

Asimismo, comenta que –siendo apasionada de la moda– no fingió ser alguien más usando ropa con la que no se sentía cómoda, ni disfrazarse de alguien que no era. En su lugar, usó la moda como un medio para determinarse y defenderse. “La moda me ayudó muchísimo a expresarme y a auto percibirme como mujer fuerte y que eso a su vez, transforme la percepción de los demás. Quería ser la jefa divertida, poderosa, pero también en zapatillas y con las uñas de colores, sin dejar de comunicar liderazgo o seriedad”, explica.

Para Flor, la educación ha sido una herramienta fundamental en su camino hacia el éxito. Habiendo estudiado Administración, Contaduría y con un Master en Finanzas, se pensaría que tiene una base sólida y eso es suficiente, pero Flor destaca que siempre hay que seguir formándose.

“Invertir en educación y formación continua es esencial. No solo se trata de obtener títulos, sino de adquirir conocimientos que te permitan tomar decisiones estratégicas. Conocer el terreno te dará confianza y herramientas para tomar decisiones informadas”, afirma.

Por su parte, expresa que es importante rodearse con personas que inspiren y sirvan como una red de apoyo sólida. “Rodéate de personas que te inspiren y te impulsen a ser mejor es una frase cliché, pero tan real. Esto incluye tanto a mentores y colegas como a amigos y familiares”, enfatiza.

Finalmente, Flor subraya la importancia de la confianza y la auto transformación. “Confía en tus habilidades y en tu capacidad para lograr lo que te propones, aun atravesando duelos, crisis, dificultades. La autoconfianza y el auto amor -que está tan de moda- es fundamental para superar los desafíos y alcanzar tus metas. Recuerda que eres capaz de lograr grandes cosas y que la intuición y la resiliencia son también un arma, estar rotas es también la capacidad de que podremos renacer”, anima Flor con una sonrisa.

Si quieres aprender más del contenido de Flor Sosa, puedes encontrarlo en la plataforma YouTube a través de su TEDx Talk titulado “Qué inspira tu transformación”.