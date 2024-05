Timochenko rechaza propuesta de convocar a Constituyente a través del Acuerdo de Paz

Colombia

El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, se refirió a las declaraciones del presidente, Gustavo Petro, según las cuales se podría convocar a una Asamblea Constituyente a través del Acuerdo de Paz. Insistió, luego de reunirse con el consejo político nacional del partido, en que consideran que, por el contrario, cumplir con el acuerdo puede desatar transformaciones profundas en el país.

“Nuestro apoyo irrestricto al acuerdo de paz no excluye nuestro sentido crítico. De ahí que expresamos nuestra preocupación por las consecuencias que puedan derivarse por las de las recientes declaraciones del presidente, en el sentido de que no se puede cumplir el acuerdo de paz de 2016 si no hace una constituyente. Creemos, por el contrario, que cumplir ese acuerdo puede desatar las más hondas transformaciones en Colombia”.

El firmante del acuerdo de paz mencionó también que, a raíz de las propuestas del mandatario y el excanciller, Álvaro Leyva, desde la colectividad, les parece “más prudente” señalar que “pretender hallar un articulo mágico con el cual puedan ganarse un pleito, lo que puede desatar un proceso constituyente es la movilización organizada de la inmensa mayoría del pueblo colombiano”.

De hecho, Londoño señaló que una Asamblea Constituyente solo puede ser el producto de un clamor organizado en los pueblos y las ciudades del país, y añadió que el actual gobierno puede ayudar, solo si acierta en su desempeño.

“Una asamblea constituyente solo puede ser el producto de un clamor generalizado en los campos y ciudades del país. Estamos con quienes creen que hay que trabajar arduamente por conseguirlo. Creemos que el actual gobierno del cambio puede ayudar, si acierta en su desempaño, a avivar un clamor que no depende de su sola voluntad. Son grandes las expectativas populares y hay que satisfacerlas para poder avanzar”.

Previamente el senador Humberto De la Calle y el expresidente Juan Manuel Santos ya se habían referido a estos planteamientos y aseguraron que la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente no hace parte del Acuerdo de Paz.