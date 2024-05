Petro exige a involucrados en escándalo de la UNGRD devolver dinero para tener beneficios

Colombia

El presidente Gustavo Petro envió un mensaje a los ex funcionarios involucrados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para que devuelvan los dineros obtenidos ilícitamente de los contratos, y solicitó a la Fiscalía General de la Nación que no otorgue beneficios judiciales hasta que esto se realice.

Desde la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en medio de la ceremonia de transmisión de mando del Comando del Ejército Nacional, el jefe de estado aseguró que “no puede haber beneficio jurídico sin la devolución del dinero público, esa tiene que ser la garantía”.

“Dice la fiscal general, a la cual le pido, en el comienzo de su cargo, que el primer rezarcimiento, la primera garantía de verdad, si es que quieren negociar jurídicamente con la justicia, para traer la verdad, es devolver hasta el último peso que se llevaron”, dijo el mandatario.

A esto añadió: " No puede haber beneficios jurídicos sin la devolución del dinero público, el dinero de todas y de todos, esa tiene que ser la garantía para el perdón que alguno de ellos me pidió a través de sus largas entrevistas en los medios de comunicación. Perdón puede haber, claro que sí, siempre lo habrá, pero ese perdón necesita de la verdad, de las garantías de no repetición y fundamentalmente del rezarcimiento de las víctimas”

El presidente enfatizó que las verdaderas víctimas de esta corrupción son los ciudadanos que dependían de los fondos públicos para satisfacer sus necesidades básicas.

“Esas víctimas en Colombia necesitaban de la atención del Estado, y allí en la entidad donde se guardaban los dineros para suplir las necesidades, hubo injusticia, hubo hurto, hubo robo, hubo indignidad. No pueden mirar ya aquellos que se quedaron con esos dineros a los ojos del pobre, al corazón de la madre afectada, a la cara de las víctimas, porque hurtaron fue a esa gente, a la gente pobre, a la gente humilde”.