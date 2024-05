“No he hablado aquí de una asamblea constituyente y menos para reelegirme”: Petro

Colombia

Desde un evento de entrega de tierras en Pueblo Nuevo, Córdoba, el presidente Gustavo Petro insistió en que no está pensando en la reelección. Aseguró que no ha hablado allí de una asamblea constituyente y menos para reelegirse. Además, aseguró que el poder constituyente al que se refiere es la capacidad de decisión y organización del pueblo.

“No he hablado aquí de una asamblea constituyente como repite una y otra vez la prensa y menos aún que para reelegirme, los que se reeligieron fueron otros, no yo, cambiaron la constitución para ello. Aquí yo estoy hablando de un poder constituyente, no confundan el objetivo con los medios. Poder constituyente es poder del pueblo, es capacidad de decisión, capacidad organización”.

De hecho, el mandatario señaló que la constituyente es el camino de la construcción de la democracia.

“Es el camino de la construcción de la democracia. No hay democracia sin pueblo, no hay democracia sin una pobrería que se organice para dejar de ser pobres. La democracia es aquella donde la gente no solo decide, sino que la gente progresa, la gente derriba los obstáculos a la libertad, la gente supera las necesidades junta”.

En medio de este encuentro el presidente Gustavo Petro también se refirió a la reforma agraria y aseguró que es necesario organizar los comités campesinos para hacerla realidad.

“Hay que apretar más el paso, no nos queda mucho tiempo. Hay que apretar en los trámites, en la capacidad, en la eficiencia del Estado, en la voluntad y en la fuerza que solo sale del corazón cuando un objetivo se quiere con el alma y por tanto se puede conseguir. Hay que apretar el paso para que sea posible la Reforma Agraria”.

Allí, el jefe de estado hizo entrega de 2.000 hectáreas de tierra fértil a los municipios de Pueblo Nuevo, Ciénaga de Oro y Chinú, en el departamento de Córdoba.