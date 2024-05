Ministro de Justicia cuestionó retrasos en construcción de pabellón en cárcel de Calarcá

Armenia

El Ministro de Justicia cuestionó los retrasos que tiene la obra de construcción de un pabellón de sindicados en la cárcel de mediana seguridad peñas blancas en Calarcá, Quindío que se demorará un año más en terminarse

Néstor Osuna, ministro de justicia durante visita a la cárcel peñas blancas en compañía de la Procuraduría, La defensoría del pueblo, la Uspec, el Inpec, las autoridades regionales y la representante a la cámara Piedad Correal evidenciaron el poco avance de la construcción del pabellón de sindicados.

El jefe de la cartera señaló “La obra va en un 19% eso a mí no me deja satisfecho, entonces hemos hecho aquí un plan para hacerle un seguimiento continuo a la obra con acompañamiento de la Procuraduría Regional Quindío con acompañamiento de la Defensoría con la vigilancia y el control de la representante Piedad Correal para tener de aquí a diciembre, si haciendo los seguimientos mes por mes tener casi en un 90% concluida la obra de tal forma que ya falten solamente detalles y a más tardar en abril del año entrante se esté dando en funcionamiento el pabellón”

Y agregó “efectivamente ha habido retrasos es cierto que el terreno resultó, pues un terreno difícil como lo pueden ver ustedes, pero también es cierto que todos hubiéramos querido. Yo hubiera querido que la obra tuviera un estado de avance mayor al que presenta hoy el día tenemos eso el 19% de obra construida es falta el 81%”.

Por esta razón añadió “la Procuraduría Regional del Quindío va a asistir a los comités de obra va a revisar los Informes de interventoría, me va a tener permanentemente al tanto y vamos a hacer visitas a la obra, a lo mejor programadas a lo mejor sorpresivas para ver que todo eso que vaya en los papeles, vaya siendo cierto, no es que nos interese un ánimo punitivo, si toca pues lo haremos, pero lo que me interesa es que esta obra avance rápidamente es una sentida necesidad es además un ahorro judicial, pero necesitamos ese pabellón para descongestionar el hacinamiento que se padecen varias estaciones de policía del Quindío.

Plan de contingencia frente al hacinamiento

El ministro de justicia dijo que mientras esta listo el pabellón de sindicados las alcaldías tiene posibilidad de celebrar convenios entre el Inpec y los municipios del Quindío para recibir tanto en esta cárcel, como en las otras cárceles del Quindío y también se pueden utilizar las de Caldas y las de Risaralda para recibir sindicados allí esos están, se están recibiendo y esos convenios se vienen realizando, es una solución mediana, o sea, porque hacer el convenio no quiere decir que sea un cupo nuevo quiere decir que lo trasladamos de la estación de policía a una cárcel, que ya existe en la que necesitamos que haya cupo, pero eso es lo que lo que podemos hacer las cárceles tienen hacinamiento, pero mucho menor al de las estaciones de policía y digamos que tenemos un plan decreciente de hacinamiento.

¿Qué dijo la Representante a la Cámara, Piedad Correal?

Piedad Correal, Representante a la Cámara del Quindío luego de la visita con el ministro a la cárcel Peñas Blancas en Calarcá señaló “La verdad no satisfecha, fui clara en la intervención porque el pabellón se debió haber entregado en el mes de diciembre, inicialmente cuando fuimos al despacho el señor Ministro con la Procuraduría y la Defensoría y la gobernación del departamento y la alcaldía de Armenia pero después hicimos una reunión en la Casa de Cultura donde igualmente traje el ministro y ya se alargó a marzo de este año y ya hoy se nos habla de abril del año entrante”

Y agregó “Yo le dije que íbamos a estar muy pendientes obviamente aquí ha habido un cambio de contratista, ha habido líos problemas, pero mi intervención fue en clara, el pabellón se hace porque se hace, sino estaremos ahí los organismos de control y en el caso mío, como representante a la Cámara haciéndole vigilancia, la ejecución de esa obra la vamos a hacer cada dos meses ya el ministro se comprometió, la verdad debo rescatar que el ministro de Justicia ha sido una persona impecable atiende los llamados y va hacer un seguimiento muy estricto.

No ha habido el primer giro de pagos de la obra, no ha habido el primer desembolso que fue una pregunta, que yo le hice al constructor le pedí al interventor estar muy pendiente y ya ellos lo que están diciendo es que próximo martes habrá junta de lo que se ha adelantado y le está trabajando, con el anticipo, pero que obviamente de manera oportuna tendrá que ir haciendo los coros a medida que se vaya avanzando en la obra y por eso mi intervención fue clara la gran responsabilidad que tiene el interventor y que tiene la USPEC, pero la idea es que cada dos meses vamos a estar aquí, lo importante es que la obra se haga lo importante es que se tiene que hacer el pabellón porque es una tutela, además una orden judicial y tenemos que desatinar las estaciones de policía de Armenia y de Calarcá.