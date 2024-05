Estas son las poblaciones que no tendrán energía en Bolívar a inicios de junio

Cartagena

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar entre el 3 y 5 de junio. De antemano la compañía ofrece excusas a los clientes y acude a su comprensión por el tiempo que permanecerán sin servicio para ejecutar las siguientes actividades:

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Lunes 3 de junio:

Mompox tendrá carrera 15K: ¿Cuándo se abren las inscripciones?

· El Carmen, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Calamar, San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal, Arroyohondo y Repelón (Atlántico): para realizar mantenimiento en uno de los transformadores de potencia en la subestación El Carmen de Bolívar es necesario interrumpir el servicio desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m., en la zona urbana y rural de los municipios El Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Calamar, San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal, Arroyohondo, corregimiento de Mahates: San Joaquín; vereda de Ovejas (Sucre): Cerro de La Pita y los corregimientos de Repelón (Atlántico): Villa Rosa y El Porvenir.

· Villanueva: continuará el cambio de redes que hacen parte del circuito Bayunca 1, para lo cual se programó una interrupción de 7:40 a.m. a 5:00 p.m., en el sector desde la carrera 4 con calle 13 del barrio Las Lomas.

· Magangué: para instalar equipos de medida se interrumpirá el servicio entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m., desde la carrera 31 con calle 24, barrio Boston; y de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., en la carrera 8D con calle 11A2 del barrio 2 de Noviembre.

· Cartagena: se ejecutarán labores de poda e instalación de nuevos postes y redes, por lo cual se interrumpirá la energía de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., a partir de la carrera 100A desde la calle 39A hasta la calle 40 del barrio San José de Los Campanos; y de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., en la carrera 102 con calle 38D del mismo barrio.

Martes 4 de junio:

· Santa Catalina: avanzará la adecuación del circuito Bayunca 2, actividades que demandan la interrupción del servicio desde las 7:20 a.m. hasta las 5:00 p.m., en la zona urbana de Santa Catalina y los corregimientos Colorado Viejo, Pueblo Nuevo, Loma Arena y Galerazamba. Así mismo, en el corregimiento de Cartagena: Arroyo Grande; los barrios de Clemencia; La Cordialidad, Cruz de Mayo y los sectores aledaños a la vía Clemencia - Santa Catalina.

· Cartagena: continuará el armado de nuevas estructuras, para lo que se programó una interrupción del suministro eléctrico en el circuito Bosque 14 de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., tiempo que no tendrán energía los barrios República de Chile, Los Cerros, San Isidro, Altos de San Isidro, Bosquecito y Nuevo Bosque.

Continuará la adecuación del circuito Chambacú 2, para lo cual de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., no tendrá energía el sector desde la calle 34 entre carreras 17 y 18 del barrio El Espinal.

El personal operativo avanzará con la instalación de equipos de medida, por ello se interrumpirá el servicio de 6:20 a.m. a 6:00 p.m., en el Condominio La Pradera 1 y 2 y la Urbanización Gran Portal; de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., entre la transversal 54 con calle 32, sector Playa Faraón; y de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., desde la transversal 72 con diagonal 31B del barrio Los Alpes.

· Magangué: para adelantar la instalación de un punto de medida es necesario suspender el suministro eléctrico de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., en la carrera 4 con calle 23 del barrio El Carmen.

Con el fin de ejecutar trabajos de poda preventiva y de instalación de postes y redes de media tensión, se interrumpirá el servicio en el circuito Santa Isabel de 8:30 a.m. a 6:00 p.m., tiempo que no tendrán energía los corregimientos de Magangué: Henequén, San Rafael de Cortina, Cascajal, Ceibal, Betania, La Pascuala, El Cuatro, Florencia, Juan Arias, La Ventura, Barranco de Yuca, Tres Puntas, Tacasaluma, Doña Ana, Boca de San Antonio y Camilo Torres (barrio). Corregimientos de Galeras (Sucre): San José de Rivera, Pueblo Nuevo Segundo, Puerto Franco, Punta Nueva; corregimiento de San Pedro (Sucre): Numancia; y corregimiento de Buenavista (Sucre): Las Chichas. Para aislar la zona donde se concentrarán estos trabajos se percibirá una leve interrupción de 8:40 a.m. a 9:00 a.m. y de 5:40 p.m. a 6:00 p.m., en los barrios de Magangué: Cristo Prado, El Prado, La Balastrera, San Pablo, El Progreso, El Milagro, Macondo, Las Delicias y Miraflores.

Miércoles 5 de junio

· Cartagena: avanzarán las obras de renovación de postes y redes, actividades que requieren la suspensión del fluido eléctrico de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., desde la calle 29 entre carreras 40 y 44 del barrio Amberes.

Para adelantar la adecuación del circuito Chambacú 1, se programó una interrupción del servicio en los barrios República del Caribe, Paraíso 2, Palestina y La Paz; no obstante, para aislar el sitio de estas acciones, se suspenderá de 7:00 a.m. a 7:30 a.m., y de 2:30 p.m. a 3:00 p.m., en los barrios Loma Fresca, Pablo VI, Petare, Los Comuneros y el sector desde la calle 47 hasta la calle 49 entre carreras 18 y 20C del barrio Torices.

Con el ánimo de adelantar el cambio de postes y redes que cumplieron su ciclo de vida útil, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., se suspenderá la energía en un sector del barrio Villa Rosita.

Afinia recuerda que tiene disponibles todos sus canales presenciales y virtuales para que los usuarios puedan realizar sus trámites, resolver inquietudes, generar reportes y pagar su factura de energía, entre estos canales se destacan las líneas 115, 605 – 650 21 20 y 01 8000 919191; además los usuarios pueden acceder a estos y otros servicios a través de la página www.afinia.com.co y la aplicación Afiniapp.