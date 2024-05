Corridas de toros: ¿En qué países es legal aún esta práctica?

Mientras en Colombia se vive un intenso debate sobre la viabilidad de que las corridas de toros sean prohibidas, en otros países esta práctica apenas se discute, ya que es tolerada y aceptada por sus ciudadanos. No obstante, en el país del café hay una fuerte oposición a las consecuencias de emplear a un toro o a un caballo con el fin de entretenimiento. De hecho, el disgusto es tal que cada vez más esa oposición se fortalece y gana adeptos.

Pese a esta postura antitaurina, aún hay colombianos con tendencia tradicionalista que defienden la permanencia de las corridas de toros. Por ejemplo, Pablo Santamaría, bisnieto de Ignacio Sánz de Santamaría, persona que construyó y fundó la Plaza de toros de La Santamaría ubicada en Bogotá. Santamaría comentó en un artículo de la Asociación de Egresados de los Andes que “la tauromaquia debe ser preservada dentro de Colombia debido a que fomenta el arte y la cultura dentro y fuera del país.”

El egresado de los Andes recalcó también que es taurino no solo porque hay una larga tradición taurina en su familia, sino porque tras informarse vio que era la “decisión correcta”. Santamaría agregó que su decisión la tomó luego de que a los cinco años visitara por primera vez la plaza de toros y quedara impactado por el maltrato animal. “La primera corrida a la que asistí fue a los cinco años. Y no les voy a mentir: a todos, la primera vez, les da duro ver a los toros ser matados. Pero eso no apagó mi curiosidad de seguir yendo.”

¿Quiénes apoyan y están en contra de las corridas de toros en Colombia?

Junto a Santamaría hay más personas que estarían en contra de la prohibición. Se encuentran congresistas como Juana Carolina Londoño, Miguel Polo Polo y quienes se dedican a las corridas de toros.

De otro lado, están políticos como Juan Carlos Lozada que son defensores de los derechos de los animales y van en contra de toda forma de maltrato animal. El congresista lleva 7 años dando la lucha para que prácticas como la fiesta brava se apaguen. A él se suman otros políticos como Andrea Padilla, Esmeralda Hernández, líder y ponente de la iniciativa, así como Alejandro García, grupos de animalistas y fundaciones protectoras de los animales. También en la lista está el presidente Gustavo Petro.

¿En qué países son legales las corridas de toros?

Pese a que Colombia vive el acalorado debate sobre la prohibición de las corridas de toros, hay varios países en donde la fiesta brava permanece. Se trata de Ecuador, España, Francia, México, Perú, Portugal, y Venezuela.

En México en el pasado se dio una suspensión por medio de la Suprema Corte, pero tras un año fue levantada. Medida que fue tomada como un retroceso. Sin embargo, hay países como México en donde hay ciertas restricciones para que se den las corridas.

En España, por ejemplo, este tema es bastante tradicional y allí esta práctica está protegida por tres leyes.

¿Colombia cada vez más cerca de prohibir las corridas de toros?

La lucha contra las corridas de toros en Colombia se viene presentando hace ya varios años. Por esto, un proyecto de ley que busca acabar con la fiesta brava hace curso en el Congreso y es liderado por Esmeralda Hernández y Alejandro García. Ambos congresistas cuentan con el apoyo de Juan Carlos Lozada, quien se ha abanderado de esta lucha.

Este marte 7 de mayo se llevó a cabo la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde se discutió el cuarto y último debate del proyecto de ley. Recordemos que esta iniciativa ha pasado por el Congreso varias veces y nunca había logrado llegar tan lejos en su tránsito por el Congreso.

Pese a este gran avance en el Congreso, la plenaria en donde se definirá el futuro de las corridas de toros se retomará en su último debate el próximo 8 de mayo. Esto debido a que la sesión del 7 de mayo se levantó por falta de quorum.