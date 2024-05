Manizales se quedará sin feria taurina

Manizales

Las opiniones en Caldas están muy divididas y hasta encontradas frente a la decisión del Congreso de la República que aprobó el proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros en Colombia y sus afectaciones para una ciudad con una de las ferias taurina más importantes del mundo.

“Existe un sentimiento de tristeza e incoherencia”, expresó la congresista Juana Carolina Londoño, representante por Caldas, quien desde la Cámara de Representantes intentó que en varias ocasiones se aplazara la discusión pero no lo logró y ahora indica que todo depende de la Corte Constitucional.

Además opinó que es incoherente la decisión tomada en el Congreso de la República, afirma que con esto culminará una tradición de la cual cientos de personas subsisten anualmente.

Con la aprobación en cuarto debate en el congreso, la representante dice que todo está en manos de la revisión de la Corte Constitucional para saber cuál será el futuro de la tauromaquia en Colombia.

¿Qué va a pasar con la Feria de Manizales?

El reto ahora será para el alcalde de la ciudad, para los gremios y los demás actores de la ciudad para dar nuevos proyectos que sean atractivos y fortalezcan la Feria de Manizales para lo cual tendrán un plazo de 3 años después de firmado el proyecto por el Presidente de la República, por lo que el Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, destacó que hicieron la defensa de la ciudad en el Congreso por la importancia de la Feria Taurina para la economía de la ciudad, pero que serán respetuosos de la decisión.

“La Alcaldía de Manizales y dimos la pelea, fuimos expusimos nuestros argumentos, le dijimos al país y al Congreso cuál era el componente cultural y lo que sentíamos, lo que pasaba con el derrame económico en esa Feria Taurina en nuestra Feria de Manizales, lo expusimos, pero la democracia es así, así es la democracia y lo que sí somos nosotros es demócratas. Nosotros respetamos las decisiones del Congreso así no se compartan”

Destacó además que empezarán a implementar un plan de choque y acciones para evitar que esto genere afectaciones económicas en la ciudad.

“Vale la pena decirle al país que y a la ciudad que es toda una transición de tres años, o sea que los toros no se acaban de inmediato, vamos a tener tres años, donde todavía habrá toros entre tanto, nosotros montaremos un plan de choque y de acción para tener eventos culturales y artísticos para tener otras atracciones fuertes, muy grandes en la feria para que no se baje el turismo y no se baje el riesgo económico”.

Resaltó además que hay que darle tranquilidad a los ciudadanos porque van a conformar un equipo fuerte que montará un plan especial para que el turismo en la ciudad no se baje, debido a que hay muchas personas que viven de la feria taurina en el marco de la Feria de Manizales.

¿Qué dicen los taurinos?

En el caso de los colectivos taurinos de Manizales lamentaron la decisión de prohibir las corridas de toros en el país y aseguraron que tendrá consecuencias en la economía de la ciudad y en la Feria de Manizales.

En el caso de Tauro Joven Manizales, rechazó la decisión de prohibir las corridas de toros y expresaron que seguirán defendiendo su cultura y su tradición. Simón Hoyos, novillero de la ciudad y líder de Tauro Joven, lamentó el proyecto y expresó que va a impactar en la economía y dijo que el gobierno nacional deberá responder económicamente por los empleos que generan las corridas de toros.

“Aquí estoy en la plaza de toros en mi templo para nosotros los taurinos es una tristeza absoluta, quiero ver qué pasa con el Estado si responde económicamente, socialmente, culturalmente, eso es lo más grave”, destacó el taurino.

Reiteró además que le piden al estado ayuda y que escuchen sus propuestas para no terminar con su cultura.

¿Cuál fue la reacción de los animalistas?

Animalistas de Manizales calificaron como histórica la aprobación en último debate del proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros en Colombia. Frente al futuro de la Feria de Manizales indicaron que está debe reinventarse y dejar atrás su tradición taurina

John Hemayr Yepes, líder animalista de Manizales, indicó que este es un hecho sin precedentes para la cultura del país y especialmente para la capital caldense que históricamente ha tenido una tradición taurina. Yepes explicó que esta aprobación no es el fin de la Feria de Manizales y por el contrario esta debe potencializar nuevas expresiones artísticas y renovarse.

Frente al impacto económico que tendrá para la ciudad de Manizales la prohibición de las corridas de toros el líder animalista indicó que hay estadísticas que indican que en los últimos años la asistencia a los eventos taurinos han disminuido considerablemente.

El proyecto de ley contempla un proceso de transición de tres años, lo que quiere decir que Manizales podrá desarrollar la próxima temporada taurina contemplada para el mes de enero del 2025.

