¿En qué países se sigue practicando la Tauromaquia?

Bogotá

La decisión la tomó la plenaria de la Cámara de Representantes, aprobando en último debate el proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros en Colombia, a más tardar para el año 2027, cuando ese lapso dé la posibilidad de brindar una transición, para que aquellos que han vivido de esta practica particularmente en materia económica, y puedan implementar otros programas luego de comprobar que derivaban su sustento de la tauromaquia.

#ATENCIÓN La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros en Colombia. @mariapaulap09 pic.twitter.com/PBNTGcBmJD — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 28, 2024

Pero aparte de lo ocurrido en el Congreso colombiano el día de ayer y una decisión que tiene una década de diversos debates en la opinión pública nacional, vale la pena contextualizar en cuáles países del mundo sigue vigente en la sociedad y dónde otros, se ha prohibido de manera legal.

Los países que se nombrarán a continuación, tienen en común algún contacto cultural, colonial y de idiosincrasia con España; pese a que la tauromaquia podría tener origen con el dios Mitra, icono del culto adorador al sol en Persia e India.

Qué es la tauromaquia

Pero observando lo anterior, vale entender de dónde y el porqué de dicha practica que según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), es definida como “el arte para lidiar toros”, tanto a pie como a caballo.

Mapa que muestra los países que prohíben (verde) la tauromaquia, y los que todavía es legal con algunas variaciones (rojo). Cortesía: Wikipedia 10 de julio 2020. Ampliar

NACIONES DONDE TODAVÍA ES LEGAL LA TAUROMAQUIA

España

En el país donde nació la tauromaquia, el Tribunal Supremo blinda dicha práctica como Patrimonio Cultural Inmaterial desde 1991 y luego de leyes en 1998, 2013 y 2015, alcanzó el estatus con la Ley de Patrimonio Histórico. Y si bien el Ministerio de Cultura es el responsable del fomento y la protección de la tauromaquia, en algunas comunidades se han hecho intentos por prohibirla, como en Cataluña en el año 2010, en el Parlamento de las Islas Baleares en 2016, y en la ciudad de Gijón en 2021.

Regiones del sur de Francia

A pesar de varios intentos por prohibir la tauromaquia, entre 2011 y 2012 el Consejo Constitucional francés, al igual que lo realizado en España, blindó las corridas de toros legalizándola y protegiéndola, mediante la promoción que se realice de ella por parte del Ministerio de Cultura.

Regiones y ciudades como Toulouse, Nimes, Arlés y Béziers, incluso tienen escuelas taurinas promovidas bajo la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial, puesto que sus Tribunales Administrativos de Apelación, imitaron al de la ciudad de Marsella, el cual permite la asistencia de menores de dieciséis años a eventos taurinos.

Portugal

Es de los pocos países que los movimientos animalistas y particularmente antitaurinos, no tienen tanta relevancia porque la tradición ha evolucionado en el aspecto que al toro no se le sacrifica, luego que en 1836 la reina María II decretó la prohibición de la muerte al animal, siempre y cuando su reinado le dieran un nuevo estilo al movimiento del toreo.

Desde Portugal nació cercar la arena, usar armas como horquillas siempre y cuando sea vital para proteger al público, así como la participación de amadores o como les llaman allá ‘Forcados’, quienes animan y distraen al toro, en un grupo de ocho hombres que también ayudan a inmovilizar al animal.

Otro dato proveniente del país luso, nació en septiembre de 2019, cuando se blindó la tauromaquia al declarar inconstitucional la ley que prohibía las corridas de toros.

Más de la mitad de México

México no sólo se caracteriza por tener las plazas de toros más grandes del mundo como las Monumentales de Aguascalientes y Ciudad de México, sino que muchos estados del país norteamericano, han declarado la tauromaquia Patrimonio Cultural Inmaterial, como Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas, además de Tlaxcala, Hidalgo, Colima, Nayarit y Nuevo León.

La Plaza de Toros Monumental de Ciudad de México, es la más grande del mundo para su practica. (Cortesía: Getty Images). Ampliar

En la capital, exactamente en 2022, la Plaza de Toros México, la Suprema Corte de Justicia aprobó un amparo que impedía las corridas de toros pero en diciembre de ese mismo año, la Segunda Sala de ese tribunal anuló la prohibición, pero por el enorme movimiento antitaurino, no se han celebrado corridas en el recinto más grande del mundo para su práctica.

Los estados de Sinaloa, Sonora, Guerrero, Coahuila y Quintana Roo tienen prohibidas las corridas de toros.

Venezuela

Si bien la Fiscalía General del vecino país hizo que en ciudades como Caracas y Maracaibo desapareciera del todo la tauromaquia, las corridas siguen siendo una fiesta tradicional y popular en el resto de Venezuela, particularmente en el interior y el occidente fronterizo con Colombia. Ciudades como Valencia, Maracay, San Cristóbal y Mérida, las corridas de toros y derivados de ella, forman parte de una larga y arraigada tradición.

Ecuador

Cuando los aficionados de la ‘fiesta brava’ la conectan con Ecuador, es fácil que se mencione la Feria Taurina de Guayaquil en el Coliseo Voltaire Paladines Polo que tuvo enorme acogida a principios de la década del 2000 cuando se organizó como un gran evento, para valorar el funcionamiento de la Plaza de La Victoria, que acogió la tauromaquia ecuatoriana desde 1894.

Desde 2008 movimientos animalistas ayudaron a que en Guayaquil ya no se fomentará esa práctica, lo que generó que en otras provincias heredarán lo que fue la Feria Taurina, de la segunda ciudad más importante del Ecuador, país donde por ahora no existe legislación que prohíba la tauromaquia. Una plebiscito en 2011, generó que en Quito, se perdiera la tradición de la Feria Taurina Jesús del Gran Poder, luego que el 55% diera el sí para desaparecer la tauromaquia.

Perú

Con la decisión del Congreso colombiano de prohibir las corridas de toros a partir del 2027, los conocedores de la fiesta brava, puede asegurar que Perú heredará el título como la nación más ‘taurina del continente americano’; puesto que en el país incaico, se contabilizan durante todo el año, más de 700 festejos para el disfrute de 5 millones de espectadores, sólo en el año 2023. Empresarios ganaderos, toreros y aficionados han migrado al Perú, por ser un país que vive un florecer de la tauromaquia.

Al igual que en el Ecuador, y a pesar de un gran movimiento antitaurino, Perú no cuenta con una legislación que prohíba la ‘fiesta brava’, y todo lo contrario las cifras que llegan de ese país frente a la tauromaquia reflejan que en la última década países como México, Colombia y Venezuela han sido desbancados por las Ferias taurinas del Señor de los Milagros de Lima, la Bicentenaria de plaza de Acho, igual en las de Chota, Cutervo y Cajabamba, que se celebran en el país del pacífico suramericano.

Cataluña

Es particular la situación de la tauromaquia en esa comunidad del nororiente español, puesto que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la prohibición de la corrida de toros, que venía desde la Ley 28/2010 de 3 de agosto y que entraría en vigencia a partir de 2012; pero seis años después, el 20 de octubre de 2016, la norma autonómica catalana decide que en materia de Cultura, no se puede negar el acceso a ellas por lo que la celebración de festejos taurinos se autorizan, pero dicha decisión no tuvo acogida en la sociedad. Palabras más palabras menos, en Cataluña no está prohibido, pero ya no se celebran.

PAÍSES DONDE FUE TRADICIONAL PERO AHORA ES PROHIBIDA, TRANSFORMADA O DESAPARECIDA

Filipinas

Al haber sido colonia de España, Filipinas no se alejó de la tradición de la tauromaquia tanto así que en Manila, su capital, se erigían dos Plazas de toros permanentes; pero cuando en 1897 el dominio ibérico fue perdiendo control sobre el archipiélago del sudeste asiático, sumado a la ocupación estadounidense de principios del siglo XX, la desaparición de los festejos taurinos en las Filipinas, comenzó a ser el común denominador.

Estados Unidos

Estados como Lusiana, Nuevo México, Arizona pero particularmente Texas y California, han mantenido las celebraciones donde caballo y toro convergen en un ruedo, pero la premisa es ‘no sangre’, respetando y manteniendo la tradición (más heredada de Portugal que de España), donde la vida del animal es vital. No se le embiste a ninguno de los animales, en especial al toro el cual no se le clava un banderillazo.

Tauromaquia en la ciudad de Turlock, California, Estados Unidos. (Cortesía: Getty Images.) Ampliar

Portan velcros para simular la clavada en un cojín que protege el lomo del toro. Lo anterior es muy fácil de ver en la pequeña ciudad californiana de Turlock, la cual su ruralidad, hace recordar a la migración portuguesa de principios del siglo XX, quienes provenían principalmente del archipiélago de las Azores y reiniciaban su vida dedicándose a la actividad agrícola.

Cuba

En la isla más grande del Caribe la corrida de toros tenía suma popularidad, tanto que en su momento se quiso documentar un nuevo estilo llamándola ‘tauromaquia cubana’ que comenzó a transformarse desde 1500 hasta finales del XIX. Pero con la independencia de la isla y la llegada de migrantes estadounidenses, esa tradición se fue perdiendo hasta incluso desaparecer.

Guatemala

Este país desde 1557, tuvo en su haber la Feria Taurina de Santiago de los Caballeros de Guatemala, lugar donde por primera vez se realizaron corridas de toros para conmemorar las fiestas del patrono de la ciudad, con toreros provenientes de España pero en su mayoría de México.

Pero a partir de 1963, la tauromaquia comenzó a perder popularidad, particularmente por la violencia que se vivía fuera de las plazas, y una que otra ocasión dentro de ellas, pero sin protagonismo del toro ni el torero. Los evento masivos en Guatemala, comenzaron a ser prohibidos en un país donde también se alimentaban la violencia y luchas civiles.

Periódico guatemalteco promocionando una corrida de toros en 1963. (Cortesía: AFP.) Ampliar

Por ende las corridas de toros, a pesar de tener grandes escenarios para ser celebradas, perdieron vigencia de a poco, y ya fuera por eventos naturales o como legislativos, hoy día Guatemala ya no tiene en su territorio ‘la fiesta brava’; tanto que a principios del año 2010, se prohibieron expresiones donde la vida del toro o cualquier animal, estuviera en riesgo.

Por ejemplo la Plaza de Toros Colonial en la ciudad de Guatemala que fue demolida por dos terremotos entre 1917 y 1918, o la Monumental de Finca La Aurora que ahora es un Domo Polideportivo en la zona 13 de la capital, fueron dos escenarios que acogieron las corridas de toros de suma popularidad. Ahora son usadas para eventos multitudinarios que también tomaron lugar en la plaza de toros de La Aurora fueron prédicas evangélicas y hasta conciertos.

Bolivia

En la ciudad de Huarina, a 65 kilómetros de La Paz, se realiza la festividad católica de la Virgen del Rosario, donde es habitual ver grupos de novilleros aficionados, que actúan para caricaturizar al torero español, pero que no sacrifica al toro.

Es la única población de Bolivia donde se mantiene la lidia de toros, puesto que el 15 de enero de 2014, el plenario de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto Ley General para la Defensa de los Animales; que incluye además de la corrida de toros, el sacrificio de animales en rituales andinos (wilanchas), peleas de perros y peleas de gallos.

Chile

El país austral desde 1555 hasta comienzos del siglo XX, vio la practica de las corridas de toros, con absoluta normalidad, siendo colonia hasta república, incluso se popularizó la Feria Taurina de Santiago del Nuevo Extremo. Pero en 1823 las autoridades impidieron el desarrollo de corridas de toros e incluso de sus simulacros porque no estarían exentas de un maltrato al animal que, a pesar de su tradición, mostraba a la sociedad chilena como una sociedad “incivilizada”.

Uruguay

Los registros de la ‘fiesta brava’ en Uruguay, podrían tener un sólo hecho, luego de la corrida de toros de la Plaza Colonia del Sacramento, el 9 de enero de 1910. Pero fue hasta 1936 o 1937, que Uruguay decretó abandonar las practicas taurinas en el único departamento que permitió la tauromaquia; con algunos indicios de prácticas con animales desde 1761 proclamadas por el rey Carlos III.

Uruguay, al igual que Brasil, fue el único país hispanoparlante donde la fiesta taurina no tuvo tanto protagonismo como en otros países fronterizos, por lo que las pocas plazas de toros construidas para tal fin, se destinaron para mercados populares y eventos musicales, especialmente las ubicadas fuera de Montevideo.

Y a pesar del anterior contexto, Uruguay quiso blindarse de cualquier práctica contra los animales, que el Senado en 2017 decretó que por respeto a la historia, desde el 31 de marzo de 1890 quedó prohibido todo espectáculo público designado con el nombre a corridas de toros.

Argentina

Si bien las corridas de toros se realizaron a comienzos del siglo XVII en el Río de la Plata, donde los escenarios eran plazas mayores por ser un virreinato, hay que precisar que como nación Argentina no cuenta con corridas de toros desde el año 1899, luego de la ley 2786 de Buenos Aires conocida como la Ley Sarmiento, vigente y debatida desde el 25 de julio de 1891, declaró como acto punible todo mal tratamiento ejercido con animales.

Países donde se practican las “corralejas”

Si bien el concepto de corraleja es más popular como una fiesta en la Costa Caribe de Colombia, donde se lidian toros en un redondel de arena; vale destacar que también hay países que son bañados por aguas de ese mar, en el cual hay variaciones de ese espectáculo se llevan personas, toros de lidia y caballos para las faenas, como lo son El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana.