Este jueves unos 100 mil habitantes de Girón se quedarán sin agua por 14 horas

Bucaramanga

La Compañía del Acueducto Metropolitano reportó que con el fin de adelantar labores de mantenimiento preventivo del Tanque de Almacenamiento y la red primaria de distribución del distrito Girón Mayor, se suspenderá el suministro de agua potable en algunos barrios del municipio de Girón, el día jueves 30 de mayo de 2024 desde las 08:00 a.m. y hasta las 10:00 p.m.

Gobernador de la Guajira tildó de “Nazi” al alcalde Bucaramanga

La medida cobijará a cerca de 26 mil suscriptores ubicados en los siguientes sectores:

DISTRITO GIRÓN MAYOR:

Que comprende los siguientes barrios y sectores:

Zona Industrial Chimitá, Centro de Girón, El Poblado, San Jorge, Rincón de Girón, Puerto Madero, Portal Campestre, Río Prado, Villa Campestre, Ciudadela Villamil, Villas de San Juan, Santa Cruz, Prados de Cataluña, Villas de Don Juan, El Palenque, Río de Oro, Centro, El consuelo, La Hacienda, Brisas del Campo, Meseta 3, Altos de Arenales, Meseta 2, Castilla Real 1, El Carrizal, Arenales, El Tejar, Arenales Campestre, Los Cámbulos, Portal de Castilla, Villanpiss, Villas de San Juan 2, Quintas de San Isidro, El portal 1, Almenares de San Juan, El Gallineral, Alicante, Castilla Real 2, Altos del Tejar, Corviandi 1, Jardín de Arenales, Villa Sandra, Vida en Primavera, Hacienda la Meseta, Eliecer Fonseca, Girón campestre, 1 de mayo, Asoprodecom, Arenales IV, Villa Linda, Brisas del Río, La Muralla, San Juan, Río de oro II, El Llanito, Villa Isla, Villas de Don Juan 2, El Carmen, Quintas del Campestre, La Rinconada, Casa Linda, La Meseta 1, El Portal 1 y 2, La Arboleda, Cataluña, La Isla, Vereda Río Frío, Balcones del Portal, Los Guayacanes, Castilla la Nueva, Riveras del Río, Villa de los Caballeros, Balcones de Galicia y pilas públicas del sector Bahondo y de los sectores aledaños al Rio Frío.

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga presenta excusas por los inconvenientes ocasionados y recomienda a los usuarios hacer uso racional del agua a través de tanques de almacenamiento, con el fin de minimizar los efectos de la suspensión del servicio.

Dan luz verde para disponer por 3 años más en El Carrasco

Los usuarios que cuentan con sistema interno de bombeo, no se verán afectados con la medida, pero se recomienda el uso racional del agua.