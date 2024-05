Beto Zabaleta se hace viral en redes sociales con una de sus canciones: ¿Cuál es?

Cartagena

Es impresionante como el gusto del público se hace palpable y a través de las redes sociales se evidencia y se viraliza.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Es así como recientemente se han conocido varios casos de canciones aparentemente olvidadas, que vuelven a tener protagonismo. El turno ahora es para “No me vuelvas a ilusionar” del maestro Beto Zabaleta, escrita por el gran compositor Luis Egurrola.

Cantadora bolivarense Martina Camargo lanza nuevo álbum titulado “Canto y río”

Este tema, con una letra sentida y una melodía contagiosa, que fue originalmente incluido en el álbum “Collar de Versos” (1996), hoy es común escucharla en discotecas, estaderos y ha hasta regresado a la programación de las emisoras especializadas.

El nivel de viralidad de este tema es tan grande, que ya es común escuchar a personas del común cantando a todo pulmón:

”Ay, mi amor sufrí por ti

Y con eso nada gané

Te quería olvidar por fin

Y hoy te vuelves a aparecer

No me vuelvas a ilusionar

No me causes otro dolor

Ay no me vuelvas a ilusionar

No me causes otro dolor (...)”