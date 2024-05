Cantadora bolivarense Martina Camargo lanza nuevo álbum titulado “Canto y río”

Cartagena

Tras alcanzar estatus viral en redes sociales y plataformas digitales con su música tradicional, abrir la Batalla de Flores en el Carnaval de Barranquilla, Martina Camargo estrena Canto y río, su nuevo álbum disponible en plataformas digitales desde el 31 de mayo de 2024.

Canto y río es el quinto álbum de Martina Camargo, cantadora de los aires de tambora con prestigio internacional por su voz fuerte y profunda que se ha viralizado en redes sociales con sus canciones “Guataquí” y “Me robaste el sueño”. Canto y río reúne un equipo ecléctico liderado por la cantadora, quien se encargó de la producción ejecutiva junto a David Lara Ramos, y contó con la producción musical de Freddy Henríquez y Chaco World Music en los estudios Alfonso Cárdenas Veloth, ACV, de Cartagena de Indias.

La ingeniería de mezcla y masterización contó con Mauricio Cano y Camilo Silva F., ganadores de múltiples premios Grammy. Este disco es un trabajo minucioso cuyo sonido refleja y proyecta la tambora tradicional de la depresión momposina, con la sonoridad de San Martín de Loba, pueblo natal de Martina Camargo.

El repertorio consta de doce temas, principalmente composiciones de Martina en los aires de tambora: berroche, guacherna, chandé, tambora y tambora redoblá. Sus temáticas entrelazan poéticamente la identidad cultural, ancestralidad y raíces de su tierra natal con emociones como la alegría, nostalgia y empatía características del sonido ancestral de Martina Camargo.

El álbum presenta una amalgama musical diversa tratando temas como la fuerza de la mujer afrocolombiana en “La Pollera”, el desplazamiento por el conflicto armado en “Me echaron del monte”, la contemplación de la fauna y la flora en “Tutumbú”, “Plantas medicinales” y “Linda nuestra tierra”, y los anhelos del amor romántico en “El kikí”, entre otros.

Martina Camargo nació el 11 de marzo de 1960 en San Martín de Loba, población rural a orillas del río Magdalena, al sur del departamento de Bolívar. Su carrera se inició en 1988, de la mano de su padre, don Cayetano Camargo, un prolífico compositor, poeta, e historiador oral. Hoy, plena de orgullo, presenta su quinto álbum tras 36 años de vida artística, cosechando éxitos y propagando la tambora por el mundo.

“Mi vida ha sido un trasegar, no es fácil andar por los senderos de la cultura tradicional. La vida me ha enseñado a mirar al frente con firmeza para avanzar y alcanzar el propósito en mente, por esa razón entregar mi quinto álbum me llena de mucha alegría, por eso yo canto y río”, agrega Martina Camargo.

Sobre el título del álbum, Martina precisa que juega con las palabras “canto” y “río” en sus sentidos polisémicos. “Río” referencia el cuerpo de agua, el Magdalena, que atraviesa Colombia, al que ella siempre ha cantado, y también, refiere al acto de reír: “Canto y río para enfrentar las adversidades, en especial en una zona donde mi familia fue víctima de amenazas y desplazamientos por parte de actores armados, eso lo narro en la canción “Me echaron del monte”.

Canto y río también innova en representar acústicamente la naturaleza, construye paisajes sonoros que se emulan con voces humanas. En el tema “La raya”, las voces del coro imitan sonidos de animales creando una polirritmia festiva, mientras que “Tutumbú” nos permite escuchar las aves que cantan en Loba, gracias a un paisaje sonoro grabado por Carlos Venecia.

Esta es una propuesta de reflexión para cuidar la naturaleza, proteger el agua y defender el territorio ante las amenazas de la modernidad: “Es un discurso también de mi padre, quien desde los años 70, ya tenía una conciencia ambiental y advertía sobre estos problemas que hoy sufrimos por abusar de la naturaleza”, establece Martina.

Para Martina Camargo, “La Pollera” sintetiza el espíritu de Canto y río, un berroche lleno de alegría, resistencia y empoderamiento femenino: “Es una canción que muestra nuestras luchas y el protagonismo de la mujer en la sociedad y en los bailes, en las ruedas de tambora en las que cantar, gozar y reír hacen parte de nuestro goce como mujeres. Eso es Canto y río”.