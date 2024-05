“Seguiré defendiendo mi actuación que ha sido transparente ante el país”: Wadith Manzur

Colombia

En medio de la sesión en que las comisiones terceras conjuntas del Congreso discutían el proyecto que busca ampliar el cupo de endeudamiento del país, el representante a la Cámara por el partido Conservador, Wadith Manzur, habló de las versiones que lo vinculan con el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y negó haber pagado para ser ponente de esta iniciativa.

“Yo no como de presiones. Insinuaron hasta en un medio de comunicación que le pagamos al presidente de la Comisión para ser ponente. Por dios. Yo pedí ser ponente de este proyecto de ley porque me gustan los temas de crédito público”.

También, insistió en que, sin importar el gobierno de turno, durante los casi 6 años que lleva como congresista, siempre ha sido duro con estos.

“Quien me conoce y quien ha compartido conmigo sabe que siempre he sido duro, independientemente del Gobierno. Que siempre he sido agudo, pero que he tratado siempre de actuar dentro los tecnicismos que requiere esta comisión”.

El representante conservador y presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes aseguró también que que seguirá “defendiendo mi comportamiento y mi actuación que ha sido transparente ante el país y ante cada Gobierno”.

Hay que señalar que el viernes pasado el congresista ya se había pronunciado sobre las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien lo acusó de hacer parte del escándalo en la entidad. Allí, negó dichos señalamientos e insistió en que no ha tenido ningún vínculo López ni con este caso de corrupción y también, denunció al exdirectivo ante la Fiscalía por calumnia agravada.