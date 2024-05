Plan de Desarrollo del Quindío fue aprobado por unanimidad en la asamblea departamental

Armenia

En sesión plenaria, la Asamblea Departamental del Quindío aprobó por unanimidad el Proyecto de Ordenanza 005 - Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 ‘Por y Para la Gente’. Este plan cuenta con un presupuesto de 2 billones 104,169 millones de pesos para los próximos cuatro años.

El documento cuenta con 4 líneas estratégicas, 17 sectores, 46 programas, 304 productos y 353 indicadores, será fundamental para guiar las acciones del gobierno departamental en los próximos años.

En Caracol Radio hablamos con la diputada del Quindío del Pacto Histórico Jessica Obando que explicó “es un gusto anunciar que la Asamblea Departamental en conjunto de aprobamos el Plan de Desarrollo departamental a grosso modo cuatro líneas estratégicas, la primera inclusión social participativa, la segunda todo lo concerniente al sector productivo la tercera convergencia territorial que es donde se desarrollaron grandes procesos de infraestructura, pero también de cambio climático de transformaciones energéticas la cuarta línea gobierno territorial y dos capítulos especiales, el capítulo de paz que es un triunfo para todas nosotras y nosotros en el departamento del Quindío es un cambio de paradigma y así mismo capítulo étnico un capítulo étnico que reconoce los saberes las tradiciones esa ese relacionamiento intercultural que debemos tener en el departamento del Quindío porque somos un territorio que se ha construido desde la diversidad y la pluralidad de sus gentes”

Retos

Y agregó " así las cosas grandes retos en cada una de las líneas estratégicas en materia de salud tenemos un reto importante en atención primaria en salud, en Cultura Educación y Deportes logramos que realmente se articularán estos sectores para que puedan orientar la jornada única escolar, garantizamos asimismo la inclusión de comunidades y poblaciones diversas de mujeres el reconocimiento del trabajo la labor de las mujeres pero también la prevención en las violencias que estamos sufriendo por su parte muy valioso, todo el desarrollo cultural el departamento requiere una renovación cultural y por eso fue importantísimo que se le metiera la ficha al sector cultural que generará esas posibilidades de transformación de ese plan nacional que se aprobó el último semestre del año pasado a la carrera y que por supuesto requiere revisión.

Turismo

En el sector turístico en el departamento del Quindío pero esto tiene que ir de la mano de una planeación clara que reconozca la importancia de nuestros ecosistemas estratégicos para la vida que no sea un turismo extractivista, sino un turismo planeado, un turismo cultural, un turismo ambiental, un turismo que realmente potencia el Paisaje Cultural Cafetero y que limite las capacidades de carga y establezca controles para que no tengamos estas realidades que hoy vivimos en el departamento del Quindío.

Agricultura

En materia de agricultura importantísimo darle orden al sector de Agricultura realmente identificar los diferentes agentes en las cadenas de valor, es decir los proveedores los productores los transformadores, los comercializadores y garantizar que el campesinado que es el que le pone toda la fuerza de trabajo reciba realmente un pago digno y justo por el trabajo y por todo el valor que le incorpora estos productos, pero también potenciando algo que en el departamento no conocemos y es la industria la transformación de materias primas para la exportación y para realmente posicionar productos que se generan en este departamento con un altísima calidad, pero que cuando vamos a ese proceso internacional no se reconoce de manera tan amplia, su valor y por ende no genera riqueza en su población.

Medio ambiente

Le apostamos de manera muy fuerte y decidida con el apoyo de ambientalistas de hombres y mujeres que han defendido históricamente el territorio y logramos consolidar elementos importantes primero todo el tema de atención de bueno o al menos los lineamientos para que efectivamente haya un uso eficiente del agua en el departamento del Quindío para que realmente podamos procesar las basuras para que le hagamos frente al cambio climático, para que demos educación ambiental para que desde los niños y niñas desde esa base importantísima de nuestra estructuración social podamos transformar las maneras de ver el territorio de producir alimentos.

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis

Play/Pause Gobernador del Quindío y el plan de desarrollo 01:12 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1716937814135/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

El mandatario afirmó: “Quiero darle un mensaje muy especial a los quindianos, estamos trabajando de la mano y gracias a los diputados que estuvieron en toda esa correría haciendo esta propuesta de este Plan de Desarrollo. Aquí no fue solamente la idea del gobernador ni del campesino, los diputados estuvieron inmersos en la discusión de este Plan de Desarrollo. Me voy muy contento porque es un plan que en los próximos 4 años va a ser construido por y para la gente”