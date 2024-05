Maestros piden convocar un paro

Bucaramanga

Hace unos días el SES y la Fiduprevisora dialogaron para solucionar la cantidad de problemas que hay en la prestación del servicio de salud para maestros ante el cambio del sistema; la red primaria de atención, medicina general y algunas especialidades básicas ya empezaron a funcionar, sin embargo, la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores en Santander, Nohora Clemencia Cáceres, afirmó que el panorama para la prestación del servicio de salud sigue siendo deficiente, pues solo hay ‘cartas de intención’ y no contratos que le garanticen a los maestros la prestación del servicio médico.

Docentes protestan frente a Fiduprevisora por fallas en la atención

“Nos tienen a los maestros de aquí para allá. Todos los días salen nuevos correos y nuevos teléfonos, todos los días nos dicen que cojamos para X entidad y no nos atienden ni dan información clara. No estoy en la oposición ni estoy haciendo un golpe blando pero tenemos que convocar paro, movilizarnos, porque los dirigentes no asumen lo que está pasando”. Dijo Nohora Cáceres.

También hay problemas con la certificación de incapacidades y la entrega de medicamentos. La Directiva manifestó que estos problemas en el sistema y la desinformación los estaban agotando y enfermando: “Hay personas con tratamientos oncológicos que las ponen a ir de un lugar a otro y los hacen esperar, profesoras en UCI negándoles un montón de cosas. No estamos reclamando nada del otro mundo, queremos salud digna y decente”.

Hoy, varios maestros que creían que el nuevo modelo aseguraría una mejora en la prestación del servicio, afirman que lo que hay es un modelo improvisado de salud.