Alerta en Santander por escasez de anestesia: el HUS cuenta con pocas dosis

Ante el anuncio de la Sociedad Colombiana de Anestesiología por la escasez del medicamento en regiones del país. En Santander conocimos que la crisis comienza a tocar especialmente a los hospitales de estado.

Para el caso del Hospital Universitario de Santander (HUS) la situación es crítica. En la institución médica de Bucaramanga realizan más de 800 cirugías al mes, es decir casi 30 intervenciones diarias.

Daisy Carolina Sosa Hernández, coordinadora de los servicios quirúrgicos del HUS, advirtió que solo les queda dosis de anestesia para finales de este primer semestre del año.

“El HUS tiene reservas pero dentro de lo programado tenemos un mes y medio. Depende de la cantidad de procedimientos. El departamento tiene una crisis, pero Antioquia, Bogotá y Nariño también están afectados por esta situación”.

Explicó que principalmente los afectados son quienes requieren una cirugía urgente y toca postergarlas.

Como resonancias, colonoscopias y endoscopias, procedimientos que se realizan bajo sedación y eso prologa el tiempo de atención de los pacientes. También impacta atenciones como Unidades de Cuidados Intensivos, y procedimientos fuera del quirófano.

Desde la Sociedad Santandereana de Anestesiología y Reanimación (SSAR) se está haciendo un monitoreo y sondeo de los centros de salud más afectados.

Son 166 anestesiólogos que hacen parte de la sociedad, más del 90 % de los anestesiólogos de Santander.

“Medicamentos como el Propofol, Remifentanil y Tiopental Sódico son de uso cotidiano. No han desaparecido pero sí hay escasez. Por eso se emitió la alerta al Invima”, comentó Rafael Serrano presidente de la SSAR.

La situación preocupa hasta el punto que de suspender estos medicamentos, la crisis no solo afecta a las personas también al medio ambiente pues los anestésicos inhalados genera mayor deterioro del medio ambiente.

¿Por qué la escasez?

Debido a que Colombia importa Propofol y Remifentanil, Serrano mencionó que no saben si el problema viene desde los laboratorios.

“No sabemos si es que no hay materia prima, suministros a nivel mundial o las cadenas están rotas. Es una escasez que no nos es extraña en el sentido que lo vivimos en pandemia. Pero esos tiempos ya fueron superados. No sabemos si los laboratorios no están interesados en producirlos. Hay muchos factores”.

Dijo que es lógico que si la anestesia no se consigue, “el precio no va a quedar igual. Lo preocupante es que no se vaya a conseguir. No es que no existan los medicamentos, pero los que quedan no tienen los mismos perfiles de seguridad y los pacientes corren más riesgo”.

La Sociedad Santandereana está a la espera del reporte del Invima para conocer las medidas que se van a tomar. “Hay procedimientos en los que uno usa técnicas endovenosa, neurocirugía y no se pueden hacer porque toca aplazarlas por la falta del medicamento”, enfatizó el director de la SSAR.