Se admite demanda que busca suspender al Secretario de la Asamblea de Santander

La decisión del Tribunal se dio luego de una demanda por la elección del secretario. Según el auto, la Asamblea Departamental de Santander al momento de elegir al secretario general contrató directamente con la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (CONFADICOL), entidad que no está calificada como institución educativa ni cuenta con acreditación de alta calidad. De acuerdo con la Resolución No. 148 del 6/12/2023 CONFADICOL fue la entidad que administró la convocatoria pública para la elección del secretario general, además se indicó que Jorge Arenas una vez elegido secretario general de la Asamblea Departamental de Santander para el 2024 fue el supervisor del contrato a través del cual se seleccionó a CONFADICOL para que adelantase la convocatoria pública para el mismo cargo que aspiraba y en el que fue elegido.

Por otro lado, el demandante manifestó que en ese proceso de selección hubo varias irregularidades: se excluyeron participantes por motivos excesivamente formales, la convocatoria no se efectuó con al menos 10 días como lo dispone la ley, no hubo un protocolo de cadena de custodia de las pruebas escritas y sus resultados, entre otras anomalías.

Ante las pruebas, el Tribunal estableció que CONFADICOL no cumplía con el estándar de idoneidad y, por lo tanto, no podía ser el operador logístico de la convocatoria pública que culminó con la elección de Jorge Arenas como secretario general de la Asamblea, y que en el proceso también se incurrió en el plazo de inscripción pues no se efectuó con al menos 10 días como lo dispone la ley.

La suspensión del Secretario pondría en pausa el estudio, debate y aprobación del Plan de Desarrollo para Santander. Con esta orden jurídica ninguno de los diputados puede actuar.