EN VIVO | Movilidad HOY lunes 27 de mayo: Bloqueos, TransMilenio y más

#SOACHA | A esta hora (11:30 am) se presenta un bloqueo en la Autopista Sur, en inmediaciones a la Clínica San Luis. Al parecer, los ex empleados de la clínica protestan porque no les han pagado sus salarios cuando hacían parte del centro de salud. Vía @CaracolRadio pic.twitter.com/rTAADrPiYo