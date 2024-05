Gobierno impone condición al EMC para dialogar: Tiene que dejar el narcotráfico

Popayán, Cauca

Tras un consejo de seguridad liderado por el presidente Gustavo Petro en Popayán, el Gobierno nacional impuso condiciones para dialogar o reactivar un cese al fuego con el Estado Mayor Central de las Farc en el suroccidente del país.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez aseguró que “sobre esta organización el Presidente se refirió para afirmar que no puede pactarse un nuevo cese al fuego; que inclusive cualquier conversación con esta organización en el suroccidente del país no puede adelantarse si no es sobre la base del desmantelamiento de sus economías ilícitas”.

El Ministro resaltó que en el departamento continuarán las acciones ofensivas contra el EMC para lo que se van “a fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, afectar las finanzas de este grupo ilegal tanto en narcotráfico como en la minería ilegal para debilitar a la organización”.

Así mismo, el departamento contará con un incremento de 200 policías y 300 efectivos del Ejército para reforzar la seguridad en los municipios y se fortalecerán los grupos Gaula en esa zona del país.

Velásquez añadió que “con la coordinación del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento de Prosperidad Social y ministerios como Agricultura, Salud, Transporte y Educación se emprenderán jornadas de trabajo con los alcaldes del Cauca para desarrollar proyectos de infraestructura que incluyen puestos de salud, centros escolares y vías”.

Finalmente reiteró la recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que lleve a la captura de los principales cabecillas del frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las Farc.