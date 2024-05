Habrá nuevas intervenciones y estudiamos si hay saboteo con modelo de maestros: Supersalud

Los maestros en Colombia han manifestado su inquietud sobre el funcionamiento del sistema de salud bajo la nueva modalidad implementada por Fiduprevisora. En respuesta a los crecientes problemas, la Superintendencia Nacional de Salud ha tomado una medida cautelar para asegurar la protección de los derechos de salud de los docentes.

En Caracol Radio, el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, explicó que la medida ordena a Fiduprevisora y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) corregir todas las acciones que ponen en riesgo la salud de los 820.000 maestros y sus beneficiarios.

“El objetivo principal es eliminar cualquier barrera que esté afectando la adecuada atención de los pacientes, garantizando la continuidad y calidad en la prestación de servicios de salud”, afirmó Leal Angarita.

Acciones inmediatas requeridas

Además, la Superintendencia ha dado a estas entidades un plazo de 72 horas para corregir más de 2,100 casos en los que se han identificado barreras para el acceso a servicios de salud. Asimismo, la Fiduprevisora y Fomag deben informar dentro de 5 días las medidas tomadas para cumplir con esta orden.

El Superintendente Leal enfatizó que la orden debe cumplirse y que no hay espacio para excusas. “Hemos recibido más de 2 mil casos en los que se nos ha solicitado garantizar la prestación de los derechos fundamentales de salud”, señaló. Si las entidades no cumplen con la orden en el tiempo establecido, la Superintendencia procederá con sanciones, que pueden incluir multas económicas.

Problemas previos y falta de respuesta

Leal también reveló que, desde el cambio del modelo contractual en mayo, ha habido múltiples problemas. Aunque existían órdenes y directrices claras, no se ejecutaron los contratos necesarios, y no se establecieron las redes de atención adecuadas. A pesar de once requerimientos formales, Fiduprevisora y Fomag no han dado respuestas satisfactorias.

Noticia en desarrollo...