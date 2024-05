Modelo de salud para los docentes: sabotaje a la implementación y fallas del software

Este lunes se retomó el debate de control político sobre la implementación del nuevo Modelo de Salud para los profesores del Magisterio. La Comisión Sexta del senado presentó cuestionarios a diferentes actores que han participado en la implementación de este modelo de salud y entre ellos la Fiduprevisora, la Superintendencia Nocional de Salud, el FOMAG y los ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Hacienda.

La semana pasada, cuando inició el control político, la ministra de educación Aurora Vergara, había ya iniciado una argumentación en la que evidenciaba un presunto sabotaje a la implementación del modelo de salud. Según la titular de la cartera de educativa, los prestadores de servicios (IPS) serían los responsables de las fallas en el acceso a servicios de salud durante los primeros días de operación de este sistema que reemplazó al antiguo modelo que duró 30 años.

En la jornada de este lunes, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, siguió en esta línea argumentativa. Explicó que el presidente Gustavo Petro le solicitó brindar acompañamiento técnico en el proceso de construcción del nuevo modelo y que así lo hizo cuando empezó la fase de concertación con Fecode (desde el año pasado). Pese a esto, dijo que por orden de Jhon Mauricio Marín (presidente de la Fiduprevisora) su asesoría fue retirada de la mesa técnica y porque le hicieron saber que estaba extralimitándose.

“Hoy apenas existen unas posibilidades de que se contrate la red pública y mientras tanto todas las privadas ya están contratadas. El modelo gravitaba bajo principios de apertura y lo que pasó es que volvimos a quedar en el mismo sitio. Todo el nivel primario lo contrataron con determinadas personas. Eso no fue lo que nosotros propusimos, la idea era que el maestro entrara en cualquier momento por el primer sitio que encontrara y luego poder acceder al servicio complementario”, dijo Guillermo Jaramilllo.

#NACIONAL @MinSaludCol (@GA_Jaramillo) asegura que se retiró como asesor de la implementación del nuevo modelo de salud del FOMAG para los docentes. Dice que @Fiduprevisora le envió comunicación diciendo que se estaba extralimitando en sus funciones. Vía @Danivalencia9 pic.twitter.com/8mw9WpBTQq — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 20, 2024

Sobre lo anterior, el ministro de salud asegura que con los contratos de capitación que hoy se han entregado se incumple con la promesa de tener libre elección para los servicios de salud de los docentes. Según la denuncia, Jaramillo dice que en algunos casos se está tercerizando la salud y que eso lleva al incumplimiento de los objetivos que el gobierno acordó con Fecode.

“Me atrevo a decir que el presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín, se ha encargado de hacer todo lo que ha querido con este modelo. Él ha querido deshacerse de esa responsabilidad diciendo que en el FOMAG están los ministros, pero a nosotros no nos escucha. No es cierto que más del 90% de la red primaria esta contratada”, aseveró Jaramillo.

¿Qué pasa con el software para la salud de los profesores?

En medio del cuestionario que se presentó para el debate de Control Político, hoy se agregaron puntos relacionados con la plataforma tecnológica (software) contratado para lograr la interoperabilidad del sistema de salud. Durante la semana hubo cuestionamientos en medios de comunicación que indicaban que ese contrato había sido entregado a un amigo del presidente de la Fiduprevisora.

“El hecho de que hay actores del antiguo sistema en el nuevo, no se puede satanizar”, dijo Jhon Mauricio Marín. El presidente de la Fiduprevisora también agregó que el contratista Sumimedical lleva más de 6 prestando servicios a la entidad y que incluso también fue contratista de Ferrocarriles Nacionales desde 2017 (un año antes de la llegada de Marín a esa entidad).

Pese a la explicación de la escogencia del proveedor, se reconoció que este software todavía no está funcionando como debería. “En efecto no hay historias clínicas interoperables, porque no había una gobernanza y esa información que es la base del sistema hoy la tienen terceros. Apenas esos viejos operadores nos están entregando las historias clínicas. Estamos construyendo, el software tiene 94 módulos de los cuales 6 están operativos y la promesa es que cada 8 días se deben operativizar 3 más”, según dijo Jhon Mauricio Marín.

#NACIONAL El presidente de la @Fiduprevisora, Jhon M. Marín, reconoce que a la fecha se sigue trabajando en consolidar un software para el modelo de salud de los maestros. Son 94 módulos que debe tener este sistema y actualmente solo funcionan 6. @Danivalencia9 @CaracolRadio pic.twitter.com/p39rCytKrF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 20, 2024

Supersalud entregó el primer reporte de PQRS del nuevo modelo del FOMAG

Desde la entrada en operación del nuevo modelo de salud para los profesores, la Superintendencia Nacional de Salud ha tenido un rol pasivo en el proceso. El superintendente, Luis Carlos Leal, aclaró recientemente que el rol de inspección y vigilancia sobre la Fiduprevisora está bajo responsabilidad de la Superintendencia Financiera. Sin embargo, la Supersalud si estaba gestionando y recibiendo las quejas que los docentes radicaron ante este ente de control.

“Desde la implementación, con corte al 19 de mayo, hemos tenido un total de 3.712 casos recibidos por la superintendencia y una tasa de muy baja que llega solo al 21,26%. Por qué no hemos podido resolver estas reclamaciones, porque no hemos tenido el canal de comunicación efectivo por parte de la Fiduprevisora y el Fomag que nos permita dar soluciones”, dijo Leal.