UNGRD estudia comprar tierras en La Mojana para los damnificados por las inundaciones

Este martes 21 de mayo se realizó un debate de control político a diferentes representantes del gobierno, esto ante la inminente llegada de la temporada de más lluvias y una probabilidad del 69% de la ocurrencia del Fenómeno de La Niña. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) estuvo citada y se le plantearon múltiples cuestionamientos por las afectaciones que se han presentado en la subregión de La Mojana.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, reiteró que el objetivo principal del gobierno es cerrar el dique que se abrió en las últimas semanas. Indicó que actualmente la responsabilidad de concluir esa obra (contratada por 130.000 millones de pesos y con un adelanto realizado por 26.000 millones) es responsabilidad del contratista. En este sentido, Carrillo advirtió que si no se hace la obra, la Unidad podría iniciar acciones sancionatorias.

“Existe una imposibilidad legal para nosotros (UNGRD) para invertir recursos en ese dique en este momento. Yo no puedo hacer otro contrato distinto para enviar un escuadrón de 50 retroexcavadoras y 80 volquetas a sellar el boquete, no puedo porque incurriría en un detrimento patrimonial. El contratista tiene que cumplir y el Estado tiene todas las capacidades legales para no permitir extorsiones de parte del contratista. Si hay que multar lo hacemos y si debemos declarar el incumplimiento también o haremos”, explicó Carlos Carrillo.

#LLUVIAS El director de @UNGRD (@CarlosCarrilloA) asegura que la orden para solucionar la emergencia en Caregato (La Mojana) es cerrar el dique. Dice que es responsabilidad del contratista y en caso de no hacerlo anuncia decretar incumplimiento del contrato. @Danivalencia9 pic.twitter.com/sD9AB9N4Qi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 21, 2024

Sin embargo, desde Gestión del Riesgo aseguran que incluso completando la obra, aún se mantendría el riesgo de emergencias por inundaciones en La Mojana. Frente a esto aseguró que se vienen estudiando alternativas para las comunidades afectadas y se refirió sobre la posibilidad de iniciar una compra de tierras para reubicar a las familias afectadas.

“No es menester de la Unidad hacer una reforma agraria, pero si puede hacer compras de tierras para entregarlas a campesinos que las han perdido y a damnificados. Si estamos estudiando hacerlo y debo decir que tenemos las competencias legales para hacerlo”, indicó Carrillo. Sobre este tema también señaló que está alineado con los objetivos que ha planteado el presidente Gustavo Petro.

Para materializar esta propuesta, se deben adelantar estudios sobre las áreas en las que se podrían realizar las compras y los recursos necesarios para la ejecución. Sobre eso, hubo una primera explicación por parte del director de UNGRD.

“Es muy difícil dar un número en este momento. Pero, la instrucción del presidente es que se debe entregar buena tierra a los campesinos que quieran tener terrenos productivos en la región. Cuando se habla de un reasentamiento, las personas creen que las vamos a mandar a vivir a una caja de fósforos en Montería y de eso no se trata. Nosotros vamos a buscar redistribuir una tierra que históricamente ha estado muy mal distribuida”, agregó.

Sobre este asunto, aclaró que desde la entidad solo se podrá tener competencia en la dinámica de reasentamientos para las personas que queden registradas con éxito en el Registro Único Nacional de Damnificados. Justamente, solicitó a los gobiernos locales de La Mojana adelantar a la brevedad posible la actualización de esos listados para poder empezar con esta estrategia y también con la entrega de ayudas humanitarias.