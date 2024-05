Suspenden audiencia de acusación de Day Vásquez por caso de ‘chuzadas’ a Laura Ojeda

Aplazan la continuidad de la audiencia de acusación contra Day Vásquez por presunta violación de datos personales a Laura Ojeda.

La audiencia se suspendió pasadas las 12 del mediodía de este martes. La diligencia continuará el 13 de agosto a las 10:00 de la mañana, por solicitud de la defensa de Day Vásquez, tras alegar que se adelantan diálogos con la Fiscalía para llegar a un acuerdo o buscar otras alternativas para este caso, en el que Day es señalada de chuzadas a Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro.

“En aras de que estamos en ese proceso con miras a llegar a conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad, en cualquiera de sus formas, que es lo que estamos estudiando, o acudir a un método alternativo de solución de conflicto; solicito con su venia y con la venia del señor fiscal, quien puede dar fe que hemos venido adelantando conversaciones, para que se prorrogue la continuación de esta audiencia”, dijo Freja.

Ninguna de las partes presentes se opuso a la solicitud de aplazamiento de la audiencia.

Defensa de Day Vásquez apeló

Durante la audiencia, el abogado Alait Freja, defensa de Vázquez, presentó un recurso de apelación contra la medida que reconoce a Laura Ojeda como víctima del proceso.

El abogado argumentó que no se presentó de manera concreta y real los daños causados contra Ojeda.

“Por eso no se refirió a esa exigencia de la demostración real, concreta, específica, no. Solo se hizo fue una exhibición de un elemento material probatorio, o de dos elementos materiales probatorios de ese informe, y también de una entrevista que hizo; pero de ninguna manera se hizo esa carga argumentativa de demostrar un perjuicio en concreto. No se cumplió con esa exigencias que muy bien hice mi intervención”, manifestó el abogado.

Por su parte, tanto la Fiscalía como la Procuraduría y la defensa de Laura Ojeda, pidieron no considerar los argumentos y dejar en firme el auto que la reconoce como víctima.

“Honorables señores jueces penales del circuito, le solicito mantener en forma íntegra la decisión adoptada por la señora jueza quinta Penal Municipal 2, porque tuvo en su conocimiento todos los elementos de convicción que llevaron a establecer que en realidad la señora Laura Ojeda Estupiñán hubiese sufrido mejor un daño directo o indirecto con el comportamiento desplegado por la señora Dayssuris del Carmen Vázquez”, aseguró el fiscal Mario Burgos durante su intervención.

¿De qué se le acusa a Day Vásquez?

Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, es señalada de presuntamente pagar 22 millones de pesos para interceptar el teléfono de Laura Ojeda y de Génesis Leal, por sospechas de infidelidad con Nicolás Petro.

Este delito fue el único que no se incluyó en el principio de oportunidad que la Fiscalía le otorgó a Vásquez y que fue aprobado por un juez.