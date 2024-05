Comisión de Disciplina negó suspensión del Fiscal Mario Burgos

Colombia

El abogado del presidente Gustavo Petro, Mauricio Pava, pidió la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que se suspenda provisionalmente al fiscal Mario Burgos, mismo que está al frente del juicio contra Nicolás Petro.

Según se informó Pava empezó un proceso disciplinario en contra de Burgos por actos investigativos que presentarían presuntas irregularidades entre esas la filtración del video que muestra el momento en el que agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a Nicolás Petro en una situación muy íntima y que resultó viral.

Sin embargó, hoy la Comisión nacional de Disciplina Judicial anunció que mediante un auto comunicado por el Magistrado Alfonso Cajiao negó las pretensiones del abogado, al señalar que no corresponde a la Jurisdicción Disciplinaria compartir procesos en curso a quienes no ostentan la condición de sujetos procesales, y que no están dadas las condiciones objetivas para tomar una medida de suspensión, menos cuando la ley establece una clara independencia de poderes que otorgan autonomía a la Rama Judicial.

De este modo, la Máxima Autoridad Disciplinaria de la Rama Judicial mantiene su independencia y actuará en derecho, de cara a la toma de las decisiones que correspondan y en los términos de ley, en relación con el caso del fiscal Mario Burgos Patiño.