Controversia tras aprobación del plan de seguridad en el Atlántico

Diversas reacciones se han conocido en Barranquilla y el Atlántico, tras la aprobación por parte de la Asamblea del Atlántico, del plan de seguridad que compromete vigencias futuras de la tasa de seguridad y convivencias ciudadana.

Una de las voces que se han pronunciado desde la propia Duma, es la de la diputada Isabella Pulgar, quien criticó la aprobación de esta financiación de seguridad para el Atlántico, asegurando que se deja por fuera a los municipios que no hacen parte del área metropolitana de Barranquilla.

“El recurso de tasa de seguridad está comprometiendo vigencias futuras desde el 2025 hasta el 2034 esto impacta a Barranquilla y su área metropolitana, pero nos envía un mensaje de inequidad muy grande. Es increíble que todos pagamos la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, pero solo vemos inversiones grandes en el área metropolitana”, dijo Pulgar.

Aseguró que “no se puede desproteger a los demás municipios”, al reiterar que la aprobación solo beneficia a Barranquilla.

Polémica en el Pacto Histórico

La polémica aprobación de la pignoración y del nuevo plan de seguridad profundizó la crisis en el Pacto Histórico.

La grieta que se abrió dentro del Pacto Histórico en el pasado proceso electoral, continua abriéndose por las decisiones que ha venido tomando la diputada Alejandra Moreno, quien votó positivamente la ordenanza que faculta al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, la pignoración de los recursos y el nuevo enfoque para atender la inseguridad, priorizando al área metropolitana de Barranquilla.

“Aun cuando hay un compromiso tanto del departamento como del Distrito, los resultados en materia de seguridad no están dando los resultados. Hoy por primera vez se está pensando en que la tasa de seguridad sea invertida realmente en seguridad. Por primera vez se hará un inversión tan grande”, aseguró Moreno durante su intervención en la Asamblea.

Frente a esto, el Polo Democrático emitió un comunicado de prensa en donde aclaran que la decisión de respaldar la iniciativa no es una posición general de ese partido ni del Pacto Histórico.

La presidenta del Polo en el Atlántico, Pilar Bustamante, dijo que lamenta que la diputada Moreno no tenga en cuenta las distintas fuerzas dentro del Pacto.

“Se supone que como coalición del Pacto Histórico estamos en oposición en Barranquilla y el Atlántico, no por el capricho de votar todo negativo, pero sí para hacer control político; no es justo, no es lógico que nuestra compañera en la curul en el Pacto, que nos representa a todos, no hay tenido en cuenta nuestra posición”, manifestó.

Bustamante cuestionó que el gobernador Verano ya hizo una primera destinación de 78 mil millones de pesos de recursos de la tasa de seguridad a Barranquilla.

Comerciantes esperan resultados

Desde el sector del comercio piden que con esta nueva apuesta, sí se vean los resultados en materia de seguridad.

Así lo expresó Orlando Jiménez, presidente de Undeco, quien aseguró que en la última década, desde que se paga la tasa de seguridad, no se han evidenciado mayores cambios en temas de seguridad, y Atlántico sigue teniendo uno de los resultados más preocupantes en el país, en este factor.

“Todo lo que se haga para mejorar la seguridad, bienvenido, sea proyectos, estrategias o programas que lleven a que nosotros tengamos la mejor seguridad. Pero sí nos preocupa que llevamos años pagando la tasa de seguridad para tener la mejor seguridad del país, precisamente porque ningún otro departamento del país la recauda, sin embargo, en temas de seguridad no somos los mejores del país”, aseguró Jiménez.

El directivo propone que dentro del plan se contemple la posibilidad de retomar el proyecto de la mega cárcel, pero que esta vez, tenga el enfoque de un espacio de resocialización con proyectos productivos para los reclusos.

Frente a este propuesta, el académico de la Universidad del Norte, Luis Trejos y analista en temas de conflicto y seguridad, dijo que más cárceles no sería la respuesta para mitigar el impacto de la inseguridad en el Atlántico.

“Es importante que sobrepasemos el debate de la apertura de más cárceles, teniendo en cuenta que en Colombia ha quedado en evidencia que se las cárceles se han convertido en centros dinamizadores del delitos, precisamente porque no cumplen su función resocializadora”.

El docente manifestó que, ante la aprobación de la Asamblea, no queda más que exigir transparencia en la destinación de los recursos de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana.