Gobierno Nacional premia al Huila con $10.000 millones para compra de maquinaria

Neiva

Luego de la visita al Huila del Director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Carlos Carrillo, el Departamento que gobierna Rodrigo Villalba Mosquera se queda con 4 importantes anuncios del alto funcionario del Gobierno Petro quien enalteció el buen desempeño del manejo de emergencias en el territorio.

Un buen balance deja la visita del Director de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas, quien estuvo en territorio huilense tras una invitación que le hiciera el gobernador Rodrigo Villalba, para que conociera de primera mano la situación que viven los pobladores por cuenta de las consecuencias del invierno, especialmente en el municipio de Colombia.

Luego de sobrevolar la zona afectada hace unas semanas en esta localidad, y de inspeccionar en sitio los estragos generados por las primeras lluvias del fenómeno de la niña, que dejó sin conexión vial a los doblemente colombianos por varios días, el director de la UNGRD y el gobernador de los huilenses, ofrecieron una rueda de prensa en el salón de gobernadores de la Gobernación, donde se dieron importantes anuncios.

“Esta visita ha sido muy productiva. Acabamos de llegar del Municipio de Colombia, estos ciudadanos doblemente colombianos han tenido que pasar por una situación compleja históricamente; vimos cuál es la naturaleza geográfica de su cabecera municipal, que la hacen muy susceptible a eventos como el que sucedió hace poco y que en el contexto de esta crisis climática que es una realidad, nos enfrentamos a unos fenómenos naturales que son cada vez más recurrentes, más indómitos, y que ponen en aprietos a los gobiernos que son los encargados de responder”, afirmó Carrillo.

Anuncios para el Huila

Como conclusiones de esta visita al Municipio de Colombia, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, destacó el buen manejo que el Gobierno Departamental le ha dado a la maquinaria amarilla que se entregó en comodato hace 10 años.

“Anunciamos la entrega de $10.000 millones de pesos para invertir en maquinaria amarilla. Quisiéramos conformar un banco muy robusto de maquinaria y que lo hiciéramos de manera conjunta con el gobierno departamental. Que sería $10.000 millones del Gobierno Nacional y $10.000 millones del Gobierno Departamental para compra de maquinaria amarilla de última generación. Hemos visto como esta maquinaria es bien manejada en el departamento, cuenta con una ubicación muy bien georeferenciada que es lo mínimo que se pide”, añadió.

Proyectos en Santa María, Aipe y Neiva

Existe un proyecto en el municipio de Santa María que tiene que ver con una serie de obras de mitigación y con unas obras para prevenir el riesgo de socavaciones e inundaciones.

“En este caso hay algo muy extraño y es que el proyecto ya estaba armado, hay un contrato firmado, hay una disponibilidad presupuestal, y el señor Olmedo López, exdirector de la unidad, tomó una decisión en diciembre del año pasado de detener ese proyecto argumentando que no le gustaba la interventoría, y no sabemos por qué. Vamos a destrabar ese proyecto y a contratar la interventoría. Esto es un compromiso con la alcaldía de Santa María y con el Gobierno Departamental”, sentenció.

En cuanto a una solicitud del alcalde de Aipe para reparación de una maquinaria amarilla que tiene el Municipio, el director Carlos Carrillo invitó al gobernador a que se hiciera una vaca, para que la Gobernación ponga otro recurso y la Unidad, pone otra parte y ayudar así a este municipio del norte del Huila.

“Hay otro proyecto que es de Neiva, que es la novena fase de unos proyectos en el Río Las Ceibas. Si ya hicimos 8, por qué no hacer el noveno. Aquí vamos a trabajar con el municipio de Neiva, para que podamos iniciar lo antes posible estas obras también de manera conjunta”, complementó.

Finalmente, resaltó el gran trabajo que se viene realizando con la construcción del atlas del riesgo del Departamento.

“Nos comprometemos a hacer los aportes que haya que cofinanciar”, Rodrigo Villalba

Entre tanto, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, se comprometió a cooperar en la cofinanciación a que haya lugar para finiquitar los compromisos adquiridos por el director de la UNGRD en beneficio de los huilenses.

El gobernador dijo que el Huila tiene emergencias en todo el territorio, unas pequeñas y otras grandes. “Hoy fuimos a Colombia donde vemos el desastre de las lluvias, pero cuando viene el fenómeno del Niño, se quedan sin agua porque se seca la fuente y no alcanza a captarse el agua por parte del acueducto. En rivera casi no se pueden llevar a cabo las finales zonales de los juegos Intercolegiados nacionales, porque debido a las lluvias, Río Frío se creció y se llevó la bocatoma y ese municipio se quedó sin agua”, afirmó el mandatario departamental.

“Y así a lo largo y ancho del departamento. Esta ha sido una visita muy productiva, y seria, y le hemos dicho al Dr. Carrillo que las soluciones en el municipio de Colombia son para un problema complejo, recurrente, estructural, y con buen juicio el director nos ha dicho desde el sitio de la afectación, que enviará la semana entrante una comisión de alto nivel para que evalué toda la afectación y establecer las posibles soluciones”, destacó Villalba.