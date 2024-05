Gobierno debe superar la discusión ideológica: Bruce Mac Master por caída de la economía

La Asociación Nacional de Industriales, ANDI, pidió al Gobierno dejar a un lado la “discusión ideológica” y concentrar los esfuerzos para recuperar la economía del país, ante los resultados arrojados por el más reciente informe del DANE.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, dijo desde Barranquilla, que es necesario hacer un esfuerzo colectivo entre todos los actores involucrados en la economía, especialmente el Gobierno, que juega un papel muy importante para que se recupere la confianza.

De acuerdo con Mac Master, aunque la cifra de crecimiento económico del 0,7% el Gobierno la considere positiva, en términos de pobreza y la generación de empleo, hay impactos negativos.

“Colombia está disminuyendo trimestre a trimestre, eso significa una cosa que es muy grave, y es que efectivamente en términos de pobreza no vamos a superar, es decir, no vamos a ser capaces de sacar personas de la pobreza; en términos de empleo no somos capaces de generar nuevas oportunidades, en términos de ingresos, incluso del Estado, por eso no nos debe sorprender que los recaudos de la DIAN hayan disminuido”, precisó el líder empresarial.

Insistió en que el Gobierno debe entender que no se trata de una conversación de “izquierda o derecha ni de progresista o no progresistas”.

“Yo creo que tenemos que hacer un llamado muy fuerte a las autoridades económicas para que salgan de la discusión política y de la discusión ideológica y se pongan al frente de las variables económicas que son las que afectan a los ciudadanos, que son las que afectan a los hogares”, manifestó.

Desempleo aumentaría

Bruce Mac Master dijo que no debería sorprender que en los próximos meses el desempleo tenga un aumento muy por encima del esperado, teniendo en cuenta que los empresarios ya vienen sintiendo desde hace varios meses el “mayor estrés” desde el punto de vista económico.

“Los empresarios intentan mantener al grupo laboral con el cual trabajan, hasta que ya no pueden; cuando ya la economía se complica más y cuando ya tenemos el mayor estrés desde el punto de vista económico, en ese instante es cuando se empiezan a perder los empleos. Los datos de enero ya nos mostraron que efectivamente el sector laboral ya comenzó a sentir los efectos de la caída de la economía, febrero también, y no nos sorprenda que el resto del año vayamos a tener un año en el cual terminamos con niveles de desempleo muy por encima de lo que nosotros nos hubiéramos imaginado”, precisó

Impacto de las tasas de interés

El empresario finalmente insistió en que el Gobierno se está enfocando solo en las altas tasas de interés, pero esa no es la raíz del problema, por eso pide que se amplia la mirada para solucionar la crisis que vive el país.

De acuerdo con Bruce Mac Master, coincide con el presidente Gustavo Petro en que las altas tasas de interés afectan la actividad económica.

“Esa no es la única razón y en eso es donde tengo una diferencia con el Gobierno nacional porque esa no es la única explicación para para que tengamos el nivel de actividad que tenemos hoy en día; y si creemos que la única razón es la tasa de interés, corremos el inmenso riesgo de que las autoridades económicas no van a cumplir su tarea, no van a hacer el ejercicio que tienen que hacer de buscar reactivar la economía”, aseguró.