Alcaldesa de Soledad suspendió el día sin moto

La Alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, suspendió la medida del día sin moto en el municipio que se mantenía los 30 de cada día.

“Con satisfacción, comunico a todos los soledeños que, se acabó el tener que llevar sus motos a pie para salir de Soledad o para llegar a sus casas durante los fines de mes; se acabó la persecución constante y sistemática para inmovilizar las motos, afectando el bolsillo del trabajador honesto”, dijo Sandoval.

La mandataria municipal manifestó que con esta suspensión trae consigo un voto de confianza en la ciudadanía por lo que los invitó a conducir con responsabilidad y cultura vial.

Para esta decisión, se realizó un estudio jurídico que evaluó los efectos de la restricción en términos de seguridad y movilidad y el alcance de la decisión, y de acuerdo con el análisis de las cifras y datos relacionados con los siniestros durante los últimos años. El resultado, según la Alcaldía, es que no es necesario mantener dicha restricción.

“Respecto a la seguridad, no está de más informarles que hemos trabajado arduamente para identificar quienes son los motociclistas que afectan la paz y la convivencia en Soledad, y como siempre lo he manifestado, a la delincuencia no se le va a dar tregua en nuestra ciudad”, dijo.