Autoridades se pronuncian sobre intento de asesinato a líder juvenil

Jaime Yesid Vera es un joven barranqueño que desempeña un liderazgo social bastante fuerte en el municipio. Es líder del Polo Democrático, presidente la JAC del barrio María Eugenia fue designado por la presidencia de la república al consejo directivo de la UNIPAZ.

El sábado 18 de mayo en horas de la noche un video de seguridad registró el momento en que dos hombres llegaron en una moto a un local comercial donde se encontraba Jaime Yesid Vera, que estaba fuera del local, apoyado en una pared mientras leía un libro. el que iba de pato se bajó con un arma de fuego, sin embargo el joven se dio cuenta y logró huir. Pese a que lo persiguió por varias cuadras no logró alcanzarlo.

Harold Villabona, Secretario del interior de Barrancabermeja se pronunció:

“Estuvimos hablando hoy con la policía el cuerpo elite, estuvo haciendo un trabajo especial en el barrio de pesquisas de toma de testimonios de revisión de cámaras, pero no podemos apresurarnos a dar digamos que algún indicio sobre lo sucedido, obviamente cualquier cosa pudo haber sucedido sobre todo por la labor tan importante que es el líder cumple, pero no podemos apresurar a decir que en efecto fue un hecho por este rol o fue un hurto ninguna digamos que ninguna hipótesis en este momento es puede ser soportada hasta que no tengamos más resultados”.

Para hoy a las 3:00 p.m. está programado un consejo de seguridad para evaluar lo sucedido con detenimiento y tomar decisiones para garantizar la seguridad de este líder y la de la ciudadanía en general.