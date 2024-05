Nairo Quintana: “Me voy encontrando cada día mejor, lo de hoy me da moral y motivación”

El ciclista colombiano, del Movistar Team, Nairo Quintana, se destacó y dio una exhibición en la etapa 15 del Giro de Italia. La que era considerada como la jornada reina de la carrera que contaba con el ascenso al Mortirolo y finalizaba con dos puertos de montaña de primera categoría. Únicamente el esloveno Tadej Pogačar fue más fuerte que Nairo y se impuso en la etapa.

El ciclista colombiano hizo parte de la fuga desde el comienzo de la jornada, dando un abrebocas de lo que tenía para el final. Un gran ritmo desde el inicio, pero fue ya a cerca de 17 KM que lazó un feroz ataque y comenzó a buscar la cabeza de carrera, a quien dejó en el camino. A solo 2 KM para terminar la fracción fue superado por el esloveno; sin embargo, fue una excelente jornada para el boyacense.

Etapa que volvió a poner a Nairo en boca de la élite del ciclismo mundial después de muchos años. Varios medios destacaron la actuación del campeón del Giro de Italia de 2014 y 2017. Incluso el esloveno Tadej Pogačar lo elogió, dejando a entender que es uno de sus referentes y sintió orgullo al poder sobrepasarlo.

De a poco Nairo encuentra su mejor nivel

Nairo regreso al ciclismo profesional tras un año sin competir, es claro que sus mejores años ya pasaron; sin embargo, a pesar de su edad, logra seguir dando de que hablar y destacando en el pelotón mundial. Quintana, quien es para muchos el mejor ciclista de la historia de Colombia, sigue demostrando que está vigente y tiene fuerza para competir en grandes vueltas.

Nairo habló en su llegada a meta sobre como evaluaba esta etapa y lo que va de su participación en la ‘Corsa Rosa’. “Vamos en la buena dirección, y eso lo que cuenta ahora. Me voy encontrando cada día mejor, y lo de hoy me da moral y motivación para lo que queda de Giro y resto de temporada. He rodado muy bien, y muy bueno el trabajo en equipo. La primera semana destacamos con la victoria de Pelayo, quien hoy me ha ayudado”, afirmó el boyacense.

A pesar de no haber conseguido la victoria, Nairo se mostró contento con su actuación y aseguró que lo motiva para de a poco ir encontrando su mejor versión, “No se ha conseguido la victoria, pero es importante haber sido protagonista para la motivación personal y la del equipo, estamos en buena armonía en el grupo y esperamos tener buenos resultados los próximos días”, finalizó Quintana.

¿Cómo está Nairo en la clasificación general?

El pedalista colombiano ha ido de menos a más, recuperando posiciones que cedió en las primeras jornadas. En las últimas fracciones de montaña se ha mostrado tanto en fugas como en el pelotón principal. Con su actuación de hoy, Nairo Quintana escaló hasta el puesto 22 y quedó a 35:52 del líder Tadej Pogačar. El cuarto mejor colombiano de la general. Daniel Felipe Martínez se encuentra peleando el podio de la carrera en la casilla 3 a 6:56 de cabeza de carrera.