En operativo en Dosquebradas sancionaron 188 conductores que nunca han tenido licencia

Pereira

Un total de 1.319 comparendos realizó la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, durante los tres primeros meses del año, esto por diversas infracciones.

Entre estas amonestaciones, se encuentran las realizadas a 188 conductores que fueron sorprendidos conduciendo sin licencia de conducción, y que jamás habían gestionado este documento.

El secretario de Tránsito municipal Yeison Palacio, se refirió a los resultados evidenciados en los diferentes operativos.

“Estamos complacidos con la reducción en un 44 % de víctimas fatales en estos primeros meses del año. Hacemos un llamado a que los conductores tengan revisión técnico mecánica, SOAT y licencia vigentes porque tenemos en riesgo la vida de todas personas en las vías”, precisó.

Se logró conocer que las infracciones por no contar con revisión técnico mecánica son las más concurrentes en este municipio con 508 multas, seguidas por no contar con el SOAT con 227 amonestaciones, no portar elementos de protección con 212 y por tener el vehículo mal estacionado 184 multas.