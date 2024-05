Polémica en colegios de Manizales por el uso de celulares en aulas de clase

Manizales

Andrés Felipe Betancourth, secretario de Educación de Manizales, indicó que han debatido con los rectores de los establecimientos educativos sobre el uso de los dispositivos móviles de los alumnos dentro de los salones, pero que por ahora no se va a restringir su uso, sino que buscan sacar provecho de la tecnología.

“Hay un tema muy retador con el acceso a la tecnología, sin embargo, nuestra posición hasta ahora es, más que restringir el uso de los dispositivos, es tratar de aprovecharlos y cuando hay estudiantes en las que el acceso a la información solo es a través de internet, pensamos que una medida restrictiva no es la solución”, afirmó el secretario.

De igual forma, Cristóbal Trujillo, rector del Instituto Universitario de Caldas, mencionó que según el manual de convivencia no se prohíbe su uso, pero la responsabilidad recae en cada padre de familia y que los celulares solo se utilizan en los salones cuando el profesor lo autoriza. A pesar de esto, dijo que tienen unos acuerdos y pactos con los estudiantes y que el colegio no tiene la condición logística para garantizar el cuidado y la seguridad de 1.700 dispositivos móviles. “Solo se utiliza en el descanso o cuando el docente lo requiere como una herramienta didáctica para las clases”, aseguró.

Por otro lado, Jorge Rivera, rector del INEM, considera que el uso de los celulares afecta la concentración de los estudiantes en las clases y se debe limitar su acceso, ya que los niños y jóvenes, según él, no les dan un uso responsable y las redes sociales los desorientan.

“El uso de celulares en clase no está permitido y no se deberían traer a la institución y, si se trae, es bajo la responsabilidad del estudiante para usarlo en los descansos o en otros espacios que no haya clase. Hemos tenido mucha problemática porque muchos niños y adolescentes no acatan la norma y estamos pensando construir unas cajas de madera para recoger los dispositivos a la entrada de la clase y devolverlos al finalizar”, concluyó el rector.

El Ministerio de Educación expresó que el uso de pantallas y dispositivos debe ser acordado con el objetivo de aportar al desarrollo de las actividades académicas.

