Nuevamente, indígenas de Mutatá bloquearon la vía Medellín- Urabá

Urabá

Pasado el mediodía, cerca de 30 personas bloquearon la vía Medellín – Urabá en el sector de Tusidó, km 67 en el municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia. Los comuneros de nuevo atravesaron árboles para impedir el paso de los vehículos , lo que ya está generando represamiento de vehículos.

Se trata de la misma comunidad Emberá Katio que había cerrado la vía el pasado miércoles en la noche, pero que la había levantado la protesta el jueves al mediodía tras unos acuerdos parciales, pero ante presuntos incumplimientos del gobierno nacional, de nuevo tomaron las vías de hecho, como lo habían advertido hace 24 horas.

“Desafortunadamente se presenta nuevamente un bloqueo en el sector de Mutatá, un tema de situaciones de desacuerdo entre las comunidades indígenas y el Ministerio del Interior y quienes participaban en esta mesa de concertación”, comentó el coronel William Zubieta, comandante de policía Urabá.

El coronel recomendó a los conductores esperar en los centros poblados de Mutatá y Dabeiba y no en la vía para evitar situaciones complejas en medio de la protesta, ya que los diálogos continúan y se espera que en el transcurso de la tarde se pueda solucionar la movilidad.

¿Qué argumentaron los indígenas?

Mediante un comunicado, las Comunidades Indígenas de Mutatá, Dabeiba y Frontino se declararon en minga permanente argumentando incumplimientos del Ministerio del Interior por supuestamente desconocer sus derechos de usos y costumbres al no querer certificar los gobiernos propios, por ello recalcan “hasta que no se resuelva esta situación a favor de los pueblos Indígenas de manera debida y con apego de la ley respetando Usos y Costumbres de los pueblos Indígenas no retornaremos a nuestros territorios y seguiremos en resistencia”.