El Ministerio del Deporte podría desaparecer en caso de no dar resultados

Preocupantes noticias de cara al futuro del deporte colombiano. Luz Cristina López, actual ministra del Deporte, reveló en Caracol Radio que es necesario dar resultados a corto plazo, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que el Ministerio desaparezca, luego de cinco años en funcionamiento.

Vale recordar que dicha cartera fue fundada el 11 de julio del 2019, bajo el gobierno de Iván Duque en reemplazo del extinto Coldeportes.

“No hemos tenido unas épocas fáciles en el Ministerio, pero el equipo está totalmente dispuesto a superarlas para que ideas, como que el deporte no sea una cartera principal dentro de los gobiernos nacionales, no sea una posibilidad. Estamos trabajando muy duro, los equipos están totalmente jugados para representarle a este Gobierno y al Estado la importancia que implica una cartera dedicada a niños y jóvenes”, declaró la funcionaria.

Puja por Mindeporte

Lo anterior va en línea con las declaraciones del presidente Gustavo Petro el día en que precisamente se posesionó en el cargo López, luego de la salida de Astrid Bibiana Rodríguez por la pérdida de los Juegos Panamericanos 2027 para Barranquilla.

En aquella oportunidad, Petro sentenció: “El tema del Ministerio del Deporte, ya es la tercera Ministra (López). El objetivo programático siempre ha sido el mismo. Lo que yo encuentro en el Ministerio del Deporte actual es que se ha criticado. Hay gente que ha criticado que se haya convertido en Ministerio y yo no soy muy enemigo de esa tesis: Coldeportes a Ministerio; lo mismo que sucedió con Colciencias a Ministerio. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro. Me parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma”.

Tras esto, varios deportistas del país salieron en defensa del Ministerio. Un ejemplo de lo anterior fue el ciclista Nairo Quintana, quien a finales del mes de abril le exigió al gobierno Petro darle más apoyo a MinDeporte.

“No quisiera entrar en temas políticos, pero cuando dijeron que el Ministerio de Deporte no servía para nada, no sé si se quiso decir por el Ministerio o por quien lo dirige. Lamentablemente, no hemos tenido la suerte de tener el dirigente que se quisiera tener para sacarle el provecho que tiene Colombia con grandes talentos en diferentes modalidades deportivas”, manifestó.

Próximo reto para Colombia

Este aviso de la ministra Luz Cristina López llega a tan solo dos meses del principal reto del año para los deportistas colombianos: los Juegos Olímpicos. Las justas, que se disputarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto, cuentan de momento con 61 representantes del país, aunque dicho número podría aumentar las próximas semanas con torneos clasificatorios aún por disputar.

Para hacer una comparativa, durante los juegos de Tokio 2020, Colombia consiguió cuatro medallas de plata y una de bronce. La última presea dorada del país se remonta a Río 2016, certamen en el que se consiguieron tres con Mariana Pajón en el BMX, Óscar Figueroa con las pesas y Caterine Ibargüen en el salto triple.