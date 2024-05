¡Inspirador! Un habitante de calle viajó de Medellín a Rionegro a entregar una billetera

Medellín, Antioquia

Claudia asegura que conoció un angelito que la hizo reflexionar después de un hecho que la marcó en los últimos días, un acto de honestidad la sorprendió a ella y a su comunidad.

La historia comenzó el lunes cuando Claudia junto con su familia viajó desde Rionegro, lugar de residencia, a Medellín a conocer la Comuna 13. Después de un día de turismo, en el camino de regreso, Claudia buscó su billetera sin éxito pues para ese momento, ya la había perdido.

Con el amargo momento, Claudia comenzó a gestionar todos los trámites para la recuperación de documentos y bloqueos de cuentas; cuando entre esas, recibió una llamada que le indicaría el paradero de su billetera perdida.

La complejidad de la situación es que la llamada se hizo desde un minutero por quien le informaron luego, era un habitante de calle.

“Contesto y me dice: mi nombre es Juan Carlos, tengo en mi poder su billetera, ¿cómo hacemos para entregársela? Yo me dirijo hasta Rionegro y yo le dije que perfecto, nos encontramos y listo, colgó. Al momento, me devuelven la llamada y me dicen: señora, escuché la llamada que le hizo este señor, pero le cuento que es un habitante de calle y está haciendo mal uso de su billetera”.

Claudia comentó que, aunque tuvo incredulidad de lo que ocurría, sintió confianza de Juan Carlos, quien muy formalmente se presentó ante ella y le comentó que había vivido anteriormente en Rionegro, por lo que, si ella le pagaba el pasaje, él mismo iba a devolverle la billetera que había encontrado cerca a la estación Exposiciones del Metro, en los alrededores de una caneca de basura, según le manifestó después.

La entrega de la billetera

El martes era la cita de encuentro. Claudia recibió una llamada del conductor de la van en la que se disponía a movilizar Juan Carlos, confirmando que efectivamente era real la historia de que ella iba a pagar su pasaje en el municipio para recuperar su billetera.

Después de medio día, Claudia recibió una llamada, de nuevo del conductor de la van, informándole que ya habían llegado. Claudia se dirigió al punto de encuentro y conoce a Juan Carlos, quien se dispuso a entregarle su billetera, tal y como la había dejado la última vez que la vio: con sus documentos, tarjetas e incluso el dinero en efectivo que contenía.

“Sentí mucha felicidad, lo abracé, le di un beso en la mejilla, le di las gracias, obviamente. Para mí, Juan Carlos fue un angelito mandado por el Señor”.

En muestra de agradecimiento, Claudia le entregó una suma de dinero a Juan Carlos, porque expresa que, ante este hecho casi inaudito, solo quedan palabras de gratitud celebrando su amabilidad y honestidad, incluso para una persona en su condición de calle y necesidad.

¿Quién es Juan Carlos?

Según el testimonio de Claudia, Juan Carlos le manifestó que en tiempo atrás, él era un hombre estudiado, de familia y con estabilidad, pues tenía un buen puesto en Bancolombia. Sin embargo, Juan Carlos cuenta que el vicio a la droga lo obligó a dejarlo todo y continuar su vida en las calles.

Según dicen otras personas, a Juan Carlos se le ve mucho en el sector de Exposiciones del Metro y piden empatía por él, con cualquiera ayuda que le puedan suministrar, pues, sin duda, es un ser humano correcto, al que su honestidad y comprensión lo embarcaron en un viaje que lo convertiría en alguien de admirar.