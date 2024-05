En Quindío firmarán pacto de convivencia contra las fobias hacia la población Lgbti

Armenia

Hoy, viernes 17 de mayo, Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y bifobia, por esta razón en Armenia se firmará del pacto de convivencia que se llevará a cabo a las 2:00 p.m. en la Plaza de Bolívar, en donde se contará con la participación de distintas entidades gubernamentales, empresarios, líderes sociales y ciudadanos que desean trabajar unidos por el bienestar de la comunidad LGBTI.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Angelay Gómez enlace de esta población de la Secretaría de familia de la gobernación del Quindío “el gobierno del Quindío en cabeza de Juan Miguel Galvis Bedoya ha querido incluir a todas las poblaciones y que sientan un trato diferente como se ha sentido en estos cuatro meses de Gobierno donde estamos trabajando de manera articulada incluso con la alcaldía de Armenia que bueno es histórico que muchas veces hay muchas peleas, pero no hemos llegado a un buen diálogo a una buena comunicación”

Firma del pacto de convivencia

Todavía tenemos una sociedad con muchos estigmas, muchos paradigmas, muchos miedos y pues tenemos que romper, para que podamos tener unos ambientes de mucho respeto e inclusión, a partir de las 2 de la tarde en la plaza de Bolívar de Armenia vamos a estar viviendo un acto simbólico, es simbólico porque queremos tocar la fibra de las personas que transiten por esta zona, las personas de la población diversa que están convocados desde los diferentes municipios y esta localidad de Armenia queremos recordarles que en nuestras familias pueden haber personas de la población, que se están descubriendo, que están descubriendo su identidad y que debemos respetar esas identidades ese desarrollo que es natural en todo ser humano durante el ciclo vital y pues obviamente acompañarlos desde la institucionalidad.

Julián Valencia activista y líder de Eje Diverso

Es importante contextualizar 17 de mayo de 1990 le cuento la Organización Mundial de la Salud nos saca de la lista de las patologías, ese día toma la decisión de decir, ser homosexual en principio no es una enfermedad, desafortunadamente a pesar de que ya no somos una patología, seguimos siendo víctimas de esa exclusión y rechazo social por conexidad con el miedo de la sociedad a lo diverso.

Realidad en el Quindío

Es una realidad latente a veces se hace visible cuando de pronto existen los casos de transfobia que terminan mujeres trans u hombres trans víctimas de homicidio, pero también existen fobias en el momento de la inclusión laboral miremos, por ejemplo las entidades o las empresas públicas o privadas, cuántos empleados diversos tienen reconocidos y visibles que oferta institucional hay, pero también podemos mirar en lo local una realidad nacional que son las barreras administrativas en el sector salud para las personas diversas para acceder a ese servicio de derecho fundamental que es la salud.

Bullying escolar

La sentencia de la Corte Constitucional en el caso de Santiago Urrego que se volvió mundialmente importante por la película Mariposas Verdes, pues nos damos cuenta que eso también se vive acá por ejemplo, yo que no soy tan moderno ni tan jovencito pero yo sufría acoso y bullying en el colegio privado, que pues que uno dice no pues el psicólogo, el trabajador social, que uno tiene unas herramientas de atención inmediata, ahora imagínense usted en aquellos colegios que no tienen ni siquiera un orientador, por accidente esos jóvenes que se suicidan en este momento que están pensando suicidarse porque el rechazo viene como decía Angelay del núcleo familiar en primera instancia hay una gran cantidad de problemáticas de mi población que se tiene que visibilizar y eso es el resultado.

Política pública departamental para estas poblaciones y municipal

Los funcionarios públicos, los contratistas y los equipos de trabajo estamos uniendo sinergias para darlas a conocer formando a los funcionarios públicos, por ejemplo, en el lenguaje inclusivo que es tan importante acompañamiento a las familias porque es necesario porque todavía hay todavía mucha mentalidad errada cerrada y tradicional que de pronto excluye a las personas con identidad diversa

La tecnología para caracterizar a la población sexualmente diversa

Angelay Gómez enlace de esta población de la Secretaría de familia de la gobernación del Quindío dijo que “estamos trabajando en una herramienta digital y tecnológica para lo que agradezco el acompañamiento de la Secretaría TIC porque estamos queriendo llegar a todos los ciudadanos en todos los rincones que no tengan la excusa, que es que no me puedo desplazar, que es que no me apoyan en la localidad, para que caracterizamos a la población que es tan necesario para poder saber cuántos personas están en esas bases de datos y seguir apuntando a mejores planes y proyectos para esta población.