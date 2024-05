Sebastián Villa sueña con volver a Colombia: reveló el equipo en el que quiere jugar

Sebastián Villa, quien tuvo un pasado victorioso en Boca Juniors y tuvo que migrar hacia el exterior debido a su situación judicial, está en planes de regresar al fútbol profesional colombiano. Actualmente, el jugador continúa su carrera profesional con el Beroe Stara Zagora, equipo de la liga profesional de Bulgaria.

En charla con el programa Cambio de Frente de TeleMedellín, el futbolista expresó su deseo de regresar a Colombia, donde hizo sus primeras etapas como profesional, y despertó el interés de varios equipos internacionales.

“He hablado un par de veces, lo he hablado con mi representante de esa opción. Sería el hombre más feliz del mundo si pudiera vestir la camiseta de Atlético Nacional. Es un sueño que tengo por cumplir, es algo que tengo desde muy chiquito, la verdad que se me pone la piel de gallina porque desde siempre he soñado con jugar en Nacional. Si se da esa oportunidad voy a estar muy feliz”, expresó.

El mercado de pases de verano abrirá próximamente, y el jugador de 27 años y su representante se encuentran analizando propuestas y potenciales opciones sobre su próximo destino. Aunque cuenta con contrato vigente con el club búlgaro, no descarta que se pueda transferir hacia otra liga profesional, entre ellas Colombia.

“Ahora tenemos mucho mercado de pases y la idea es sentarnos con mi representante, con mi familia. Voy a ser sincero, hay una opción de que vaya a Nacional, pero también tenemos proyectos que no decido yo. Si por mí fuera, yo mañana mismo cogería un vuelo a Medellín (…) Si los directivos quieren contratarme, que hablen con mi representante, que manden una oferta y ya nosotros miraremos. La puerta está abierta para negociar”, añadió.

Recuerdos con Tolima

La primera etapa profesional de Villa fue con el Deportes Tolima, equipo con el que salió campeón en 2018, en aquella final que vencieron a Atlético Nacional desde el punto penal. Su rendimiento y destacadas presentaciones con el equipo ibaguereño fueron suficientes para alistar maletas y emprender camino hacia Argentina, donde fue tuvo una etapa victoriosa con Boca Juniors, donde ganó varios trofeos a nivel local.

“Obviamente la gente sabe que amo al Tolima con todo mi corazón. Es el club que me abrió las puertas, me dio la oportunidad de ser profesional, le tengo un cariño importante a la ciudad de Ibagué, y siempre que jugaba con Nacional he respetado mi trabajo”, concluyó.